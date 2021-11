Čeští servismani se kvůli postupné změně vosků obávají "technologického dopingu"

Přechod běžců a běžkyň na lyžích na bezfluorové vosky kvůli nařízení EU v zájmu ochrany životního prostředí bude postupný. V nadcházející olympijské sezoně se budou používat přípravky s takzvaným očištěným fluorem, který je šetrnější.

Kontroly ze strany Mezinárodní lyžařské federace (FIS) ale budou obtížné, proto se šéf servisního týmu českých běžců na lyžích Martin Blaschke obává "technologického dopingu". Postupná změna pravidel navíc znamená velké finanční náklady pro týmy, které budou muset nakoupit zásoby vosků pravděpodobně nepoužitelných v příští sezoně. Pak by měl být fluor zakázaný úplně.

Dříve používané fluorové vosky se nesmí od 4. července 2020 vyrábět a prodávat a od letoška ani používat. Původně měl být fluor zakázán v lyžování úplně, ale nakonec tento krok FIS odložila o další rok. Celkově zákaz fluorových vosků nabral dvouletý skluz. "Mezinárodní lyžařská federace stále nemá hotový přístroj, kterým by mohla použití fluoru validně kontrolovat. Určitý prototyp měli hotový v zimě a přijeli ho testovat na závody. Jenže výsledky byly nevyhovující. Museli začít téměř od začátku. Z mého pohledu je ta situace velmi nešťastná. Vzali to za špatný konec, nejdřív zakázali použití fluorových vosků a poté začali řešit, jak to vlastně budou kontrolovat. V té době bylo rozhodnutí FIS přísnější než nařízení EU," uvedl Blaschke v rozhovoru, který poskytl médiím český svaz.

Jaké složení vosků budou týmy při závodech používat, může FIS zkontrolovat jen posláním vzorku do laboratoře. "Zatím nenasvědčuje nic tomu, že se toto bude dít ve velké míře a jestli vůbec. Výsledek je takový, že lyžařské svazy obdržely reglement, kde se zavazují k tomu, že tyto zakázané vosky nebudou používat," uvedl český servisman.

Vzhledem k tomu, že je zakázané i držení vosků s neočištěným fluorem, mohou zasahovat celníci a další místní autority. "Těžko ale říct, jak často k těmto kontrolám bude docházet. Vzniká tím prostor pro nedovolené používání zakázaných vosků, a když vás nechytí celníci, tak FIS nejspíš také ne. V podstatě se z toho stal technologický doping. Otázkou samozřejmě zůstává, zdali někdo vůbec takovým způsobem bude riskovat, protože poté následuje vysoká pokuta a utrpí reputace týmu i svazu," uvedl Blaschke.

Z podvodů mají obavy i trenér ženské reprezentace Jan Franc a lídr mužského týmu Michal Novák. Naopak jednička ženské reprezentace Kateřina Janatová se snaží o něčem takovém nepřemýšlet. "Já se tím zatím nestresuji. Kdybych se měla stresovat vším, kde se dá podvádět, tak asi nemusíme ani nastoupit. Kdyby někdo ujížděl o spoustu metrů, tak by to bylo podezřelé a třeba by se na to zaměřili. Třeba budou lidi jednou féroví," doufala.

Postupná změna bude pro všechny týmy velmi drahá. "Nemůžeme si dovolit nějaké vosky nekupovat, nemít v zásobě. A to, co nám zbyde, můžeme hodit po sezoně do koše," posteskl si Franc. "Musíte se s vosky naučit pracovat a v sezoně už je na to pozdě, takže musíte vosky nějakou dobu někde testovat, a to také stojí peníze. V případě českého týmu se bavíme o nákladech v rozmezí jednoho a půl až dvou milionů korun, což je na naše poměry vysoké číslo. Je to zhruba dvojnásobek toho, co nás stojí běžná sezona," doplnil Blaschke.