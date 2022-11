Dubovská musela na start slalomu v Levi autem, sníh chybí i v Lillehammeru

Na londýnském letišti Heathrow dnes stávkují za vyšší mzdy odbavovací pracovníci. Stávka potrvá do pondělních ranních hodin a naruší některé lety. Podle webu Independent to uvedl odborový svaz Unite. Akce přichází v době, kdy se fanoušci Anglie a Walesu připravují na cestu do Kataru na mistrovství světa ve fotbale, které začíná v neděli 20. listopadu.

Do 72hodinové stávky na nejrušnějším letišti v Británii se chystá zapojit na 350 zaměstnanců. Většinou mají na starosti nakládání a vykládání zavazadel pro společnost Menzies Aviation. Až do čtvrtka se očekávalo, že se zapojí dvakrát více pracovníků.

Stávka by se měla dotknout letů společností Aer Lingus z Irska, německé Lufthansy a jejích dceřiných společností Austrian Airlines a Swiss, transatlantických dopravců Air Canada a American Airlines, australských Qantas, firem Egyptair a Finnair a portugalské TAP. Narušeny mohou být lety z terminálů 2, 3 a 4, uvedl svaz Unite.

Lety z Prahy a do Prahy podle webu pražského letiště zatím narušeny nejsou.