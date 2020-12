Sportem k invaliditě? Bez kolenní protézy to nepůjde, tuší trpící Vonnová

Těmi videy doslova zaplavila sociální sítě. Zvedá těžká závaží, hopsá na balančním prkně, sprintuje na běžícím pásu. Bývalá americká lyžařka Lindsey Vonnová vypadá, že se po konci kariéry absolutně zbláznila do fitness. Jen málokdo tuší, že za tím je zoufalá snaha zmírnit bolest, která ji denně trápí.

Konec kariéry oznámila loni na mistrovství světa. Už to nešlo dál, zranění se nastřádala, tělo řeklo dost. A to i přesto, že jí chyběly čtyři závody k vyrovnání rekordu Igemara Stenmarka v počtu vyhraných závodů Světového poháru. Zastavila se na čísle 82.

"Někdy to beru jako neúspěch. Vždycky tu bude otázka, proč jsem ten rekord nezlomila. Ale na odstranění takových černých myšlenek pracuju s psychologem," přiznala pro web Olympicchannel.com Vonnová.

Vždyť i tak má na kontě zlatou olympijskou medaili, dva mistrovské tituly a hned čtyři Velké křišťálové glóby za absolutní triumf ve Světovém poháru. Sama ale tuší, že její zápis v historii pravděpodobně brzy přebije jiná americká hvězda, teprve pětadvacetiletá Mikaela Shiffrinová.

"Je to jen otázka času, vyhrála už 66 závodů. Ale tak to je. Pro mnohé je největší tenisovou legendou Roger Federer, ale pokud ho překoná Rafael Nadal v zisku grandslamů, bude zase pro spoustu fanoušků ten největší on," přináší srovnání Vonnová.

Momentálně je pořád ještě větší hvězdou než Shiffrinová. Vždyť jen na Instagramu má přes milion více fanoušků než o 11 let mladší lyžařka.

"Mikaela je velkým sportovním idolem nejen pro Američany, určitě mě brzy trumfne," prohlásila pro švýcarský deník Blick Vonnová.

Právě na sociálních sítích se zdá, jako by sjezdařka z Minnesoty aktivní kariéru ani neukončila. Zásobuje totiž fanoušky novými a novými videy z toho, jak poctivě dře v posilovně.

"Když začnu den cvičením, cítím se šťastnější. Navíc když neposiluju, bolí mě kolena mnohem víc, takže cvičit musím," vysvětlila.

Američanka hned po ukončení kariéry zamířila na operaci kolene, ale ta jí problémů úplně nezbavila.

"Zkoušela jsem i nesportovat a bolest řešit injekcemi, ale stejně to nepomáhalo. Bohužel v tuhle chvíli vím, že mě v nejbližších letech čeká kolenní endoprotéza, nevidím jinou cestu, jak bych se mohla denní bolesti zbavit," říká odevzdaně Vonnová.

S tímto scénářem je ale smířená, ví že pouze platí daň za úspěšnou kariéru vrcholové sportovkyně. "A rozhodně toho nelituju, šla bych do toho znovu. Je mi jasné, že stářím se budou bolesti stupňovat, ať s operací, nebo bez ní," dodala.

Rozhodně se kvůli tomu ale nehroutí, užívá si života se svým snoubencem, hokejistou P. K. Subbanem. Navíc díky své nadaci pomáhá mladistvým, kteří jsou psychicky na dně. Pořádá sportovní tábory, kde děti díky pohybu získávají sebevědomí.

"Měla jsem tam mladou holku, která se pořezala, chtěla se zabít. Díky našemu táboru ji tyhle myšlenky přešly. Bylo to hodně emotivní, uvědomila jsem si, jak můžu své úspěchy využít, jakou mám zodpovědnost," uvedla Vonnová.