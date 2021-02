Další sražený Čech na běžkách. Ital pak Černému ještě nadával, nakonec se ale omluvil

Slibné naděje na postup do semifinále sprintu na světovém šampionátu zhasly pro běžce na lyžích Ondřeje Černého poté, co jednadvacetiletého českého mladíka srazil v Oberstdorfu při snaze o předjetí Francesco de Fabiani. V cíli mu pak Ital ještě spílal.

Ondřej Černý na trati sprintu při MS v Oberstdorfu | Foto: Czech Ski and Snowboard

"Při vyjetí za mnou přišel a omluvil se, že jednal v emocích," řekl Černý v rozhovoru na webu svazu.

"Na jednu stranu ho chápu, na druhou stranu k tomu nemuselo dojít. Mrzí mě to, ale i tak jsem s výsledkem i výkonem spokojen," doplnil.

Specialista na sprinty Černý obsadil 21. místo, což je i jeho maximum ve Světovém poháru. Z kvalifikace postoupil ze 14. pozice a ve čtvrtfinále se držel své taktiky: začal zezadu a zkusil zaútočit v kopcích. "To mi vycházelo," komentoval skutečnost, že v půlce okruhu dlouhého 1500 metrů vedl.

Jeho naděje zhatila kolize s De Fabianim. Ital se před něj tlačil v kopci z levé strany, kde už neměl místo. Spadl, "hodil rybičku" a srazil i Černého.

"Nemohl se tam vejít. Jen si říkám, že jsem měl tu stopu dřív zavřít, pak by ho ani nenapadlo mě obíhat. Kdyby k tomu nedošlo, mohl jsem bojovat o semifinále," litoval běžec.

Incident přišel jen dva týdny poté, co na světovém šampionátu do 23 let srazila ve finále sprintu v cílové rovince ruská lyžařka Terezu Beranovou, která v té chvíli jela na vedoucí pozici.

Beranová se představila i dnes na "dospělém" mistrovství světa, skončila však rovněž ve čtvrtfinále.