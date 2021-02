Češka finišovala pro první místo, ale Ruska ji srazila k zemi. Sama pak dostala trest

Běžkyně na lyžích Tereza Beranová útočila na titul mistryně světa do 23 let ve sprintu klasicky, ale po kolizích ve finále ve Vuokatti a pádu v cílové rovince skončila pátá.

Tereza Beranová při sprintu na MS do 23 let | Video: Youtube.com/Gredriench

Dvaadvacetiletá reprezentantka ve Finsku vyhrála v mrazivých teplotách pod -20 stupňů Celsia kvalifikaci, čtvrtfinále i semifinále, ale medaile jí unikla.

Beranová vběhla jako první do cílové rovinky i ve finále, ale upadla po kolizi s ruskou soupeřkou. "Celý den jsem věřila, že můžu vyhrát. V kvalifikaci i v rozjížďkách to šlo poměrně lehce. Ve finále až do cílové rovinky taky, ale pak mi soupeřka, která přecházela do jiné stopy, kopnula do patky lyže," líčila Beranová na svazovém webu.

"Já jsem nestihla zapíchnout hůl, takže jsem se neměla o co opřít a spadla jsem," doplnila česká běžkařka.

I kdyby ale trutnovská závodnice proběhla cílem první, titul by z toho nebyl. Sama totiž měla na trati incident, který jury vyhodnotila jako blokování soupeřky, a zařadila Beranovou na konec výsledkové listiny. Pozdější diskvalifikace Rusky znamenala pro českou lyžařku páté místo.

Ondřej Černý po čtvrtém místě v kvalifikaci vypadl v semifinále a obsadil sedmou příčku. Umístění v desítce vybojovala také juniorská skokanka na lyžích Klára Ulrichová, jež byla šestá.

Šestnáctiletá Ulrichová šestým místem potvrdila, že bodované umístění ve Světovém poháru nebyla náhoda. "Jsem moc spokojená. Závod jsem se snažila prožívat jako každý jiný, což mi pomohlo. I když to bylo těžší kvůli nepříjemnostem okolo," uvedla Ulrichová.

"Dva dny jsme čekali na lyže. Neustále jsme byli testováni na covid a vždy čekali na výsledek, jak to dopadlo. Navíc tím, že byl závod přeložen na dnešek, tak hned spěcháme na letiště," řekla svěřenkyně Jaroslava Sakaly z Frenštátu pod Radhoštěm.

Štěpánka Ptáčková obsadila 29. místo a Veronika Jenčová skončila o osm míst za ní. "Výsledek týmu juniorek bereme jako povzbuzení pro celý český skok na lyžích. Holky si dokazují, že nastavená cesta vede postupně k vrcholu, což je historicky první účast našich žen na olympijských hrách," uvedl reprezentační trenér Pavel Věchet.

Závod vyhrála Norka Thea Minyan Björsethová se suverénním náskokem 20,5 bodu.

Juniorští sdruženáři po povedené skokanské části na nejlepší nestačili. Jiří Konvalinka se z průběžné třetí pozice propadl v běhu na 10 km na šestnáctou, hned za ním skončil Petr Šablatura, který byl po skoku desátý.