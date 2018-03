Cologna v lyžařském maratonu v Oslu zdolal Sundbyho ve fotofiniši

před 2 hodinami

Závod Světového poháru na 50 km volnou technikou v Oslu vyhrál švýcarský běžec na lyžích Dario Cologna po těsném finiši s domácím Martinem Johnsrudem Sundbym. Oba dosáhli stejného času. Třetí skončil Rus Maxim Vylegžanin se ztrátou jedné sekundy. Nejlepší z české trojice byl Petr Knop na 43. místě, který zaostal za Colognou o více než sedm minut. Aleš Razým se rozloučil s reprezentační kariérou 49. příčkou. Hned za ním se umístil Michal Novák. Čtyřnásobný olympijský vítěz Cologna přidal do sbírky úspěchů i triumf v prestižním maratonu na Holmenkollenu. V dramatickém závěru dokázal kopnout do cíle nohu o milimetry dřív než Sundby, který padesátku v Oslu ovládl v předchozích dvou letech.

SP v běhu na lyžích v Oslu:

Muži - 50 km volně:

1. D. Cologna (Švýc.) 2:01:48,1, 2. Sundby (Nor.) stejný čas, 3. Vylegžanin (Rus.) -1,1, 4. Röthe (Nor.) -4,2, 5. Spicov (Rus.) -4,4, 6. Holund (Nor.) -4,5, 7. Musgrave (Brit.) -15,1, 8. Notz (Něm.) -25,9, 9. Harvey (Kan.) -32,4, 10. Duvillard (Fr.) -33,5, …43. Knop -7:11,0, 49. Razým -9:20,0, 50. M. Novák (všichni ČR) -10:17,2.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 30 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1338, 2. D. Cologna 1114, 3. Sundby 1104, 4. Harvey 958, 5. Bolšunov (Rus.) 860, 6. Holund 775, …40. Jakš (ČR) 126, 149. M. Novák 2, 152. Knop 1.