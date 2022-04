"Co jsme provedli? Nic!" Ruská trenérka skuhrá, bojí se exodu elitních krasobruslařů

Legendární trenérka Taťjana Tarasovová se obává velkého odlivu ruských krasobruslařů do zahraničí, aby alespoň v jiných národních barvách mohli závodit na mezinárodní úrovni.

Aktuálně kvůli invazi na Ukrajinu na vrcholné akce nesmějí a není jasné, jak dlouho bude válka a s ní související sankce trvat. Krasobruslařská kariéra je přitom mnohdy velmi krátká.

Na březnovém mistrovství světa nesměli závodit ruští reprezentanti, kteří by ve většině kategorií patřili k favoritům, ale krasobruslaři narození a trénující v Rusku přesto vidění byli.

Zejména mezi ženami a v párových kategoriích řada závodníků už nyní kvůli vysoké konkurenci v Rusku reprezentuje jinou zemi. Například u tanečních párů může pod cizí vlajkou závodit i dvojice složená ze dvou ruských krasobruslařů a byly i dva taneční páry, v nichž se spojili ukrajinský rodák s ruskou rodačkou, tedy zástupci znesvářených stran konfliktu na Ukrajině.

Aktuální vyloučení Rusů ze světového dění Mezinárodní bruslařskou federací (ISU) by mohlo přimět další krasobruslaře ke změně národních barev.

"Pokud se tato záležitost nevyřeší a nevrátí nás, pak možná naši krasobruslaři začnou odcházet masově," obává se Tarasovová. "Sportovní život je velmi krátký, spousta z nich nebude mít možnost závodit znovu. Proto se musejí společně s trenéry rozhodnout, co bude lepší," cituje trenérskou legendu web sport24.ru.

Tarasovová by to nepovažovala za zradu, protože by to byl podle ní krok vynucený jednáním ISU, s nímž nesouhlasí. "Proč jsme diskvalifikovaní? Za co? Nechápu to. Sport je údajně mimo politiku, tak proč jsme pak potrestaní? Co jsme provedli? Co udělali naše dívky a chlapci? Nic," skuhrá.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) na rozdíl od dřívějška "s těžkým srdcem" doporučil úplné vyloučení sportovců z Ruska a s ním spřáteleného Běloruska ze světového sportovního dění, protože napadení Ukrajiny ruskou armádou považuje za mimořádnou událost, která žádá mimořádnou reakci.

Zatímco Tarasovová by měla pro odchody ruských reprezentantů pochopení, jiná legenda ruského krasobruslení Irina Rodninová má jiný názor.

"Pokud by šlo o velmi známé sportovce, přijímalo by se to velmi bolestně. Někdo by to považoval za zradu, někdo by sportovce za takové rozhodnutí odsoudil. V situaci, kdy jsou v sázce bezpečnost a zájmy země a celého národa, není změna reprezentačního týmu podle mě to pravé, co by měli udělat," tvrdí trojnásobná olympijská vítězka v kategorii sportovních dvojic, která je nyní poslankyní ruské Státní dumy.

Zejména elitní krasobruslařky bývají v Rusku velmi mladé, takže takové rozhodování nemusí být jen na nich. "Rozhodovat za ně budou rodiče, takže by bylo korektnější případně odsuzovat rodiče a trenéry, ne sportovce," upozorňuje Rodninová.

Připomíná také, že po pádu Sovětského svazu řada krasobruslařů využila šanci závodit za některý z nově samostatných států. "Někteří začali soutěžit za země, které ani neměly kluziště. Prostě se objevila taková příležitost a spousta lidí ji využila," dodává.