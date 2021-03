Cloumaly mnou emoce, neprovinil jsem se, stojí za svým Klaebo. Protest ale stáhl

Norský lyžařský svaz na žádost Johannese Hösflota Klaeba stáhl protest proti jeho diskvalifikaci v nedělním běhu na 50 kilometrů na mistrovství světa.

Čtyřiadvacetiletý závodník, kterého verdikt jury připravil o čtvrtou zlatou medaili v Oberstdorfu, nechce tahanicemi u zeleného stolu ztrácet čas.

Pogratuloval k vítězství krajanovi Emilu Iversenovi i druhému v cíli Rusovi Alexandru Bolšunovovi, s nímž svedl v cílové rovince kontroverzní souboj, za který byl diskvalifikován. "Nechci být považován za přecitlivělého. Pokračovat v tom by podle mě nebylo dobré. Chci myslet pozitivně a tohle nechat za sebou," řekl Klaebo norskou televizní stanici NRK.

Na instagramu přiznal, že s ním v posledních dnech cloumaly emoce. "Byl jsem z toho hodně špatný, sebralo mi to spoustu energie. Nechci tím už ztrácet čas ani síly. Ta kauza přerostla samotný závod," napsal Klaebo.

S rozhodnutím jury, která ho potrestala za omezení Bolšunova v úvodu cílové rovinky, kde si ruský lyžař v těsném souboji zlomil hůlku, šestinásobný mistr světa dál nesouhlasí. "Rozhodují o výsledcích v kanceláři a to je špatně. Vždycky budu mít za to, že jsem se nijak neprovinil a nikomu jsem v ničem nebránil," uvedl Klaebo.

"Ale musím se dívat dopředu. Mám za sebou své nejlepší mistrovství světa a musím příště zabránit tomu, abych se do takovéhle situace znovu dostal. Řekl jsem na svazu, ať odvolání stáhnou. Dostat zlatou medaili až několik dní po nejlepším závodu v mé kariéře by nebylo ono. O ten správný pocit jsem v neděli přišel. Teď to házím za hlavu a musím se soustředit na víkendové finále Světového poháru," zmínil závody v Engadinu, kde se opět utká i s Bolšunovem.

"Gratuluji Emilovi k vítězství, zaslouží si skutečnou oslavu. Blahopřeji kamaráde. A gratuluji i Bolšunovovi ke stříbru. Je to skvělý lyžař. Čeká nás spousta perných závodů, těším se na ně," uvedl Klaebo.