Roste Česku další olympijská naděje? Bruno Tatarko je ve čtrnácti letech mistrem Německa

před 47 minutami

Mezi největší české naděje ve snowboardcrossu patří čtrnáctiletý Bruno Tatarko. Ve své žákovské kategorii se v letošní sezoně stal mistrem České republiky i Německa a vydařená vystoupení má za sebou i v Rakousku. "Přecházím už mezi juniory a chtěl bych navázat na své dosavadní úspěchy ze žákovských let,“ netajil své přání v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy vás tento sport zaujal?

Od čtyř let jsem se mu věnoval pod dozorem táty a později za asistence jednoho trenéra. Když mně bylo 12 let, tak si mě na jednom kempu vybrala Eva Samková a pak už jsem se těchto akcí zúčastňoval pravidelně.

Čím pro vás bylo osobní setkání se Samkovou, která v té době byla už ze Soči olympijskou vítězkou?

Mé nadšení se střídalo s krásným pocitem. Toto setkání bylo pro mě velice důležité, protože s několika reprezentačními juniory jsem byl vybrán do výběrového kempu. Byla to pro mě velká inspirace a moc mi to pomohlo. Kempy se pro mě staly bránou na cestě do světa tohoto sportu

Snowboardcross je dost nebezpečný sport. Mohl jste se mu věnovat se souhlasem rodičů?

Určitý čas jsem se věnoval klasickému lyžování, ale víc mě lákal snowboardcross. Především mamince se moje rozhodnutí moc nelíbilo, ale nakonec se s ním smířila a teď jsou moji rodiče mými největšími sponzory.

Kterých prvních soutěží jste se zúčastnil a s jakými výsledky?

Především Českého poháru a dařilo se mi. Brzy jsem na domácí scéně neměl konkurenci, tak jsem to zkusil v Rakousku a dokonce se mi podařilo stát se ve své věkové kategorii 12-15 let mistrem Německa.

Sledoval jste letošní olympiádu v Koreji?

Samozřejmě, i v nočních hodinách. Byl to pro mě velký zážitek. Evě jsem dával medailové naděje, a i když ji předchozí zdravotní problémy v její přípravě přibrzdily, tak svého cíle dosáhla. Velice mě to potěšilo.

Jak vypadá váš školní život?

Studuji na soukromém anglickém gymnáziu v Žilině. Všechny předměty jsou v angličtině, a protože určitý čas mně zaberou i sportovní akce, tak je to pro mě dost náročné. Navíc musím dohánět zameškané studium, ale zatím se mi to daří zvládnout.

Máte už představu, jak by měla vypadat vaše příští sezona?

Přecházím do juniorské kategorie, takže jsem sám zvědavý, jak se mi ve větší konkurenci bude dařit. V mých představách jsou starty v Evropském poháru a třeba i ve Světovém poháru. Ale to se všechno teprve uvidí.

A máte také nějaký životní sen?

Mám! Když jsem viděl olympijskou medaili Evy Samkové a slyšel i její vyprávění o tomto největším svátku všech sportovců, tak mým snem je účast už na příští olympiádě, čili v roce 2022 v Pekingu. Bude mi 18 let a už samotná účast by pro mě byla krásným zážitkem.