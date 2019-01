Běžec na lyžích Novák dojel třetí ve sprintu v Novém Městě

před 1 hodinou

Nejlepší současný český běžec na lyžích Michal Novák skončil třetí ve sprintu v Evropském poháru OPA v Novém Městě na Moravě. Prvenství vybojoval Francouz Valentin Chauvin před Italem Gilbertem Panisim. Ve sprintu žen zvítězila Němka Antonia Fräbelová, nejlepší domácí závodnice Petra Hynčicová byla sedmá. V kategorii do 20 let obsadil Ondřej Černý druhé místo, druhá doběhla do cíle také Zuzana Holíková.

Dvaadvacetiletý Novák se představil na domácích tratích po delší přestávce. V kvalifikaci skončil druhý, poté vyhrál čtvrtfinálovou i semifinálovou rozjížďku. "Čekal jsem více. Finále bylo z mé strany prohrané takticky. Soupeři nás sjeli ve sjezdu pod stadionem. Potom už jsem neměl sílu," řekl novinářům Novák, který by chtěl v sobotním závodu na 15 kilometrů volnou technikou doběhnout v nejlepší pětici. Hynčicová byla se sedmým místem spokojená. "Mám velkou radost z toho, že jsem postoupila až do semifinále. Trápí mě problémy se zády, takže lyžování soupaž je hodně bolestivé. V semifinále mě bohužel soupeřky zavřely a už jsem se nemohla dostat více dopředu," uvedla. Kvalifikaci vyhrála Kateřina Janatová, pak ale vypadla už ve čtvrtfinále. V sobotu jsou v Novém Městě na programu závody volnou technikou, v neděli se poběží klasicky. Vyvrcholením třídenního bloku bude od 11:45 závod mužů na 20 km s hromadným startem o Zlatou lyži.

autor: ČTK | před 1 hodinou