Čeští běžci mají medaili po deseti letech. Měl jsem vyhrát, mrzelo zmrzlého Nováka

Běžec na lyžích Michal Novák vybojoval na Světovém poháru v Ruce druhé místo v závodě na 20 km s hromadným startem. V těsném finiši nestačil jen na Nora Jana Thomase Jenssena. Třetí skončil další norský reprezentant Harald Östberg Amundsen, jenž se ujal vedení v průběžném pořadí seriálu.

Sedmadvacetiletý Novák se ve Světovém poháru prosadil na stupně vítězů poprvé v kariéře. Postaral se o první medailové umístění českých běžců na lyžích od listopadu 2013, kdy Lukáš Bauer ve stejném středisku vyhrál.

Mezi ženami triumfovala na stejné trati švédská lyžařka Moa Ilarová a slaví první individuální vítězství ve Světovém poháru. Jediná česká zástupkyně Kateřina Janatová dokončila třetí závod sezony na 25. místě.

Novák se celý závod pohyboval v čelní skupině se všemi favority a v posledním prudkém stoupání před nájezdem na stadion odvážně zaútočil. Ostrým nástupem se ujal vedení a v závěrečném finiši nestačil jen na Jenssena. Sedmadvacetiletý Nor, který se za Novákem v kopci vyvezl, vybojoval první vítězství v SP.

"Je to velké zadostiučinění a samozřejmě to je obrovský úspěch, byť v cílové rovince jsem udělal poměrně velkou chybu. Musím se z toho ponaučit do příště, snad už to vyjde. Měl jsem to vyhrát, ale na stadionu jsem ve finiši nechal Jensena, aby mě přeskočil, to mě mrzí," řekl Novák v rozhovoru na svazovém webu.

Tempo závodu Novákovi od počátku vyhovovalo. "Snažil jsem se šetřit síly ve skupině a užívat si lyžování, přestože byla šílená zima. Obzvlášť ve sjezdu jsem mrznul, a i teď jsem zmrzlý," popsal podmínky ve Finsku. "Pak jsem si říkal, kdy konečně Norové zrychlí nebo něco udělají a nic se nestalo. Pouze v posledním okruhu Andrew Musgrave zvyšoval tempo, ale dalo se to v pohodě udržet," dodal.

V průběžném pořadí seriálu se závodník liberecké Dukly posunul na třetí pozici, poté co sezonu zahájil 17. místem v pátečním sprintu a v sobotní klasické desítce byl třináctý. Dnes navíc na trati bodoval i na obou bonusových sprintech a celkovým ziskem 209 bodů zaostává za vedoucím Amundsenem o 20 bodů. Druhý český reprezentant Adam Fellner doběhl s odstupem 3:43,2 minuty na 65. místě.

Šestadvacetiletá Ilarová ve finiši uhájila těsný náskok před dvojicí Američanek. Druhá byla o pouhé tři desetiny Jessie Digginsová, třetí Rosie Brennanová zaostala o 1,4 sekundy. Digginsová přitom přišla v posledním kole o hůl a rukavici, v patnáctistupňovém mrazu ale dokázala zabojovat a vrátila se do boje o stupně vítězů.

Janatová se v úvodních kilometrech držela v prvním balíku, v závěru třetího kola ale nedokázala zareagovat na zrychlení a s nejlepšími se neudržela. Ve druhé skupině její manko postupně narůstalo a v závěrečném finiši jí nevyšel útok na umístění v první dvacítce. Na 25. místě ztratila na vítězku 2:05,3 minuty.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) - 20 km volně s hromadným startem:

Muži: 1. Jenssen (Nor.) 48:08,9, 2. Novák (ČR) -0,7, 3. Amundsen (Nor.) -2,1, 4. Vermeulen (Rak.) -3,6, 5. Krüger -3,6, 6. Golberg (oba Nor.) -3,8, …65. Fellner (ČR) -3:43,2.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Amundsen 229, 2. Golberg 215, 3. Novák 209, 4. Valnes 202, 5. Klaebo 202, 6. Nyenget (všichni Nor.) 183, …90. Fellner 2.

Ženy: 1. Ilarová (Švéd.) 55:40,8, 2. Digginsová -0,3, 3. Brennanová (obě USA) -1,4, 4. L.U. Wengová (Nor.) , 5. Anderssonová, 6. Karlssonová (obě Švéd.) všechny -3,2, …25. Janatová (ČR) -2:05,3.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Karlssonová 285, 2. Brennanová 255, 3. Digginsová 247, 4. Ribomová (Švéd.) 239, 5. Anderssonová 207, 6. Sundlingová (Švéd.) 199, …23. Janatová 98, 35. Beranová 64, 47. Antošová (obě ČR) 38.