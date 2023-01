"Zázračná" bojovnice MMA zemřela. Bylo jí pouhých osmnáct let

Vycházející hvězda smíšených bojových umění (MMA) Victoria Leeová zemřela. Talentované fighterce bylo pouhých osmnáct let. Informaci o její smrti přinesla i agentura AP.

Leeová zemřela 26. prosince, zprávu o tom však její sestra Angela zveřejnila na Instagramu teprve včera.

"26. prosince zažila naše rodina něco, čím by si neměla žádná rodina nikdy projít… Je nesmírně těžké to říct… Naše Victoria zemřela," uvedla Angela Leeová, jež je rovněž bojovnicí MMA a drží pás šampionky organizace ONE Championship v nejnižší váhové kategorii.

"Odešla příliš brzy a naše rodina je tím naprosto zničená," doplnila Angela Leeová.

Victoria podepsala s ONE Championship kontrakt už v šestnácti letech a byla nejmladší fighterkou organizace. Vítězně zvládla hned svůj debut i následné dva duely a byla považována za "zázračné dítě" MMA, čemuž odpovídala i její přezdívka, pod níž vystupovala: "Prodigy" (Zázrak).

Poslední zápas absolvovala rodačka z Havaje v září 2021. Pak si vybrala roční pauzu, aby dokončila střední školu a vyléčila zranění. Do klece se měla vrátit příští týden soubojem v Bangkoku proti Zebě Banoové z Indie…

"Skon Victorie Leeové mi zlomil srdce. Odpočívej v pokoji, budeš nám všem chybět," uvedl Chatri Sityodtong, šéf ONE Championship.

Příčinu úmrtí organizace ani sestra Leeové neuvedly.