Video: Začínaly u trubky, teď mají medaili z MS. Policistky z Opavy září v pole dance

před 1 hodinou

Alena Klapetková a Nikol Vítečková v akci. | Video: Jakub Zuzánek, Jakub Šafránek | 00:57

Pole dance se dá do češtiny přeložit jako "tanec u tyče", ovšem před úřadujícími bronzovými medailistkami z MS v pole sport dvojic Alenou Klapetkovou a Nikol Vítečkovou tohle spojení raději nepoužívejte. "Na to už jsme trochu háklivé, my to raději nepřekládáme," říkají hned v úvodu povídání o této mladé sportovní disciplíně v pražském studiu Pole Heaven.

autor: Jakub Šafránek | před 1 hodinou