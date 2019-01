Milwaukee výhrou nad Detroitem uhájilo vedení v NBA před Torontem

před 45 minutami

Basketbalisté Milwaukee nadále vládnou NBA. Vedení v soutěži uhájili úterní výhrou 121:98 nad Detroitem. Druhé Toronto zvítězilo 122:116 nad Utahem poté, co si Kawhi Leonard vylepšil osobní rekord na 45 bodů. Uspěl i nejlepší tým Západní konference Denver, který doma porazil New York 115:108 i díky třetímu triple double Nikoly Jokiče v sezoně za 19 bodů, 14 doskoků a 15 asistencí.

Milwaukee o čtvrté výhře za sebou a osmé z posledních devíti zápasů rozhodlo ve druhé čtvrtině, ve které si vytvořilo náskok 21 bodů a dvouciferné vedení už nepustilo. Jeho nejlepším střelcem byl s 25 body Brook Lopez. Sedmi proměněnými trojkami potvrdil roli nejlepšího trojkaře mezi pivoty. S 95 trojkami v sezoně mu patří deváté místo mezi všemi hráči. V letech 2008 až 2016 přitom trefil dohromady jen tři trojky.

Janis Adetokunbo dal tentokrát jen 15 bodů, přesto řecký křídelní hráč patřil k hvězdám zápasu, když v závěru první čtvrtiny zvedl diváky ze sedadel parádní smečí přes Jona Leuera. Blake Griffin dal za Detroit 29 bodů.

Torontu pomohly hned dva kariérní výkony. Kromě Leonarda si osobní maximum vylepšil také Pascal Siakam na 28 bodů. Hráči základní sestavy Raptors nasbírali 93 bodů, jen o pět méně než celý tým Utahu. Tomu nepomohlo ani to, že si osobní rekord vylepšil na 30 bodů také Jae Crowder.

Rozhodující únik domácích přišel ve třetí čtvrtině, ve které Leonard proměnil prvních sedm střel. Celkem v této části dal 19 ze 44 bodů svého týmu.

Denver většinu utkání s New Yorkem prohrával, nejvíce o deset bodů, do poslední části ale vstoupil šňůrou 12:3 po dvou trojkách Malika Beasleyho, který si 23 body rovněž vylepšil osobní rekord. Rozhodující byla Jokičova trojka tři minuty před koncem na sedmibodový rozdíl. Pro Nuggets to byla devátá domácí výhra v řadě. Naopak Knicks poosmé za sebou prohráli.

Portland udolal Sacramento v prodloužení 113:108. Bosenský pivot Jusuf Nurkič k tomu přispěl 24 body, 23 doskoky, sedmi asistencemi, pěti zisky a pěti bloky. Byl tak nejužitečnějším hráčem dne. Portland vyhrál třetí prodloužení během osmi dnů.

Výsledky NBA:

Denver - New York 115:108, LA Clippers - Philadelphia 113:119, Milwaukee - Detroit 121:98, Sacramento - Portland 108:113 po prodl., Toronto - Utah 122:116.