Frustrující závěr. Vraštil se Šimánkem si na MS olympijskou účast nevyjeli

před 1 hodinou

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek skončil čtvrtý ve finále B na mistrovství světa ve veslování a nepodařilo se mu tak vybojovat postup na olympijské hry v Tokiu 2020. Na vrcholnou akci příštího roku se v rakouském Ottensheimu v jejich kategorii kvalifikovalo sedm lodí, česká dvojice tak potřebovala k postupu svou závěrečnou jízdu vyhrát.

Vraštil se Šimánkem na předešlých dvou světových šampionátech malé finále vyhráli, dnes se jim ale tento výsledek nepodařilo zopakovat. Ještě v polovině trati se drželi v kontaktu s čelem, poté ale nedokázali zachytit nástup Australanů, kteří v závěru podlehli v boji o postup na olympiádu belgické dvojici Niels van Zandweghe, Tim Rys.

"Byl to těžký závod. My jsme se strašně dlouho snažili držet v kontaktu, jen v balíku. Dnes nás to ale stálo strašně moc sil. Trošku se změnilo počasí, vítr šel proti a z levé strany, byly tam nepříjemné poryvy, ale my i v tomhle umíme jezdit. Jak nám v semifinále ujelo pravé křídlo, tak dnes nám ujelo levé," řekl Vraštil.

Jinak byl s výkonem posádky na MS spokojený. "Jsem pyšný na nás dva, co jsme za poslední dobu udělali za práci a jak jsme tady odjeli všechny čtyři závody," podotkl šestatřicetiletý veslař.

O dvanáct let mladší Šimánek přiznal, že blíže k postupu na olympiádu měli Češi v semifinále. "Dnes se vepředu prali o přední místo a my jsme z toho bohužel vypadli dříve, než jsme chtěli. Asi jsme (síly) vypotřebovali na začátku a v konci jsme už neměli z čeho brát. Proto nám to o tolik ujelo. Dali jsme ale do toho všechno. Musíme zabojovat příští rok," řekl Šimánek.

V závěru se na jejich výkonu podepsala i frustrace. "Vy víte, že do toho dáváte hodně, více než normálně, a stejně vám to ujíždí. Jen pocit je ubíjející," uvedl Vraštil, který se svým parťákem za sebou nechali 23 posádek.

"Startovní pole bylo neskutečné. A to tady ještě asi dalších pět slušných posádek chybí. Je mezi námi asi 15 lodí, které jezdí strašně vyrovnané závody, a my jsme delší dobu na rozhraní áčka a béčka," řekl Vraštil, jenž startuje v jediné olympijské kategorii lehkých vah.

Další šanci usilovat o OH budou mít příští rok v dodatečné kvalifikaci. "Možná to bude těžší než letos. V céčku i déčku jsou kvalitní posádky. Budeme se muset připravit a pořádně natrénovat," uvedl Šimánek. "Být prostě nejrychlejší," doplnil Vraštil.

V pátek si postupem do finále zajistil olympijskou účast skifař Ondřej Synek, v neděli budou o letenky do Tokia bojovat skifařka Miroslava Topinková a Kristýna Fleissnerová s Lenkou Antošovou na dvojskifu.