Místo pádla korporátní daně. Kateřina Minařík Kudějová končí se závoděním

Vodní slalomářka Kateřina Minařík Kudějová ukončila kariéru. Mistryně světa z roku 2015 a účastnice olympijských her v Riu de Janeiro a Tokiu se chce v životě posunout dál. Rozhodla se už na konci minulé sezony, ale zveřejnila to až nyní v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Začala pracovat ve velké společnosti, kde se věnuje korporátním daním.

"Rozhodla jsem se skončit z toho důvodu, že si myslím, že je čas jít dál a že se musím trochu připravit i na normální život," řekla dvaatřicetiletá bývalá elitní kajakářka. Nechtěla z vrcholového sportu odcházet rovnou na mateřskou. "Už nejsem úplně nejmladší, abych na to úplně dlouho čekala. Kdybych přestala pádlovat a rovnou si pořídila rodinu, tak si nemyslím, že bych byla schopná se zařadit do normálního života," vysvětlovala.

O odchodu uvažovala už loni na olympijských hrách v Tokiu a při zářijovém mistrovství světa v Bratislavě už měla jasno, že pokračovat nebude. Tehdy to ale ještě i na přímou otázku novinářů tajila. "Nechtěla jsem to říct, protože jsem nechtěla, aby se mě na to ptali lidi. Vždycky se mi při tom draly slzy do očí. Nechtěla jsem se tam úplně rozbrečet," uvedla.

Ještě několik měsíců se s odchodem těžko smiřovala. "Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí. Hlavně na konci jsem z toho byla dost špatná. Věděla jsem, že jdu do něčeho, co vůbec neznám, a opouštěla jsem něco, co jsem dělala celý život. Vybudovala jsem si nějaké jméno, výsledky jsem měla dobré. O to to bylo těžší," svěřila se mistryně Evropy z Prahy 2020.

Ve sbírce úspěchů jí chybí jen olympijská medaile. V Riu k ní měla blízko, ale chyba v závěru finálové jízdy ji odsunula na desáté místo. V Tokiu i vinou zdravotních problémů nepostoupila ze semifinále. "Měla jsem šance, ale nevyšlo to a rozhodla jsem se, že už to nebudu zkoušet znova. Možná bych se tam ani nedostala, nebo se tam dostala a znova se mi to nepovedlo," vysvětlovala, proč nevydržela do Paříže 2024.

Věnuje se oboru, který vystudovala. "Rozhodla jsem se, že chci jít do velké společnosti, kde nasbírám spoustu zkušeností. Dělám korporátní daně," řekla. Byla to pro ni velká změna. "Byla jsem zvyklá na fyzickou zátěž. Tu teď nemám, ale je to dost psychická zátěž. To bylo náročné," popisovala.

Na vodě od mistrovství světa nebyla a sportuje jen příležitostně. Přesto se přihlásila na závod Českého poháru ve vodním slalomu, který bude příští týden v Troji. Jako úřadující mistryně republiky by totiž měla mít speciální žlutý dres a to si nechtěla nechat ujít.