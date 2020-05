Vítěz závodu psích spřežení uvízl na Aljašce. Doma ho čeká manželka, 5 dětí a 35 psů

O více než dva měsíce si vítěz tradičního závodu psích spřežení Iditarod Nor Thomas Waerner nedobrovolně prodloužil pobyt na Aljašce. V dějišti závodu uvízl kvůli omezení cest způsobenému pandemií koronaviru i se svými 16 psy. Doma v Norsku na něj přitom čeká manželka, pět dětí a dalších 35 tažných psů.

"Aljašku mám hodně rád. Je to takové moje vysněné místo. Ale mám rodinu," řekl Waerner listu The Anchorage Daily News.

Domů by se měl vrátit začátkem června, nikoli však běžným leteckým spojem. Muzeum letecké dopravy v norském městě Sola se chystá koupit historický stroj Douglas DC-6 z aljašského Fairbanksu, čímž se Waernerovi otevřela cesta k návratu.

"Jsou z nás stopaři. To letadlo poletí do Norska a my s ním. Máme štěstí," uvedl sedmačtyřicetiletý dobrodruh, kterého doma už nedočkavě vyhlížejí. "Manželka má na starost děti, 35 psů a ještě pracuje jako veterinářka," uvedl Waerner.