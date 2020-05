Přijde Ledecká o konkurenci? Lyžařský Světový pohár by mohl být jen pro Evropanky

Do začátku zimní lyžařské sezony sice zbývá ještě půl roku, ale už teď mezinárodní federace FIS řeší, jak se seriál po pandemii koronaviru rozběhne. Ve hře je i varianta kontinentálního Světového poháru.

Ester Ledecká ve slalomu do kombinace SP v Crans Montaně | Foto: ČTK

Prozatím je komise alpských disciplín optimistická a na online kongresu, který se uskutečnil minulý týden, přiznala, že věří, že se sezona 2020/21 rozběhne podle plánu při dodržení striktních hygienických opatření.

Zároveň ale dává dohromady krizový plán pro případ, že se na podzim momentálně ustupující pandemie koronaviru vrátí v původní síle, kterou ochromila svět na jaře.

Ve hře je podle slovenského Denníku Šport i varianta, že by se Světového poháru mohli účastnit jen Evropané.

"Je to plán B, který má FIS v záloze. Podle mě ale není moc reálný. Budou muset nějak zorganizovat závody s lyžaři z celého světa," myslí si italský servisman týmu Petry Vlhové Matteo Baldissarutti.

Tento plán by totiž vyřadil ze hry o prestižní křišťálový glób, o který bojuje i česká hvězda Ester Ledecká, například Američanku Mikaelu Shiffrinovou.

"Musí udělat hlavně dobrý program závodů. Pokud nechají stejný jako vloni, bude hodně těžké to zvládnout. Světovému poháru by mohlo pomoct zredukovat počet soutěží, které by proběhly v menším počtu destinací," navrhuje Ital.

V kalendáři Světového poháru alpských lyžařek bylo v minulém roce přes dvacet zastávek, na kterých se mělo odjet téměř pět desítek závodů. Nakonec se jich konalo jen 36 - kvůli nedostatku sněhu nebo počínající celosvětové pandemii koronaviru.