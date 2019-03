Vémola kraloval při premiéře v Oktagonu. Polského soka nalákal do pasti

před 2 hodinami

Nejznámější český bojovník MMA Karlos Vémola uspěl při premiéře v organizaci Oktagon. Na galavečeru smíšených bojových sportů v Ostravě porazil Poláka Pawla Brandyse již v prvním kole. Hlavní zápas obstaral šampion velterové váhy David Kozma a v pětikolové bitvě udolal na body Slováka Samuela Kristofiče.

Premiéra Vémolovi vyšla skvěle. Brandyse skolil na konci prvního kola. Polák sice první pokus o shoz na zem ubránil, druhý už ne. "Slyšel jsem říkat trenéry, že je minuta do konce, tak jsem chtěl udělat fanouškům radost," řekl Vémola.

Během souboje změnil taktiku. Soupeři nabídl vhodnou chvilku k tomu, aby se pokusil postavit na nohy, ale viděl odkrytý krk. Nasadil techniku "rear naked choke" a půl minuty před koncem prvního kola ho uškrtil. "Nechal jsem ho zvednout schválně. Nalákal jsem ho do pasti, do které se chytil," řekl Vémola.

Kozma při první obhajobě mistrovského pásu nad Kristofičem dominoval, byť se nadřel. "Počítal jsem s tím, že by to mohlo být na pět kol. Byl jsem na to připravený, ale snažil jsem se to ukončit dřív," řekl Kozma.

Miloš Petrášek v odvetě s bývalým zápasníkem UFC Jeremym Kimballem z USA opět prohrál. V listopadu to bylo v prvním kole. V sobotu ukázal, že je mnohem lépe připravený, ale ač se snažil o takedowny i pěstní výměny, Kimball se rozhodit nenechal. Američan tentokrát vyhrál až na body.