"V Oktagonu je jen jeden král." Vémola jednoznačně porazil Iliče a je opět šampionem

Jeden z nejpopulárnějších českých MMA bojovníků Karlos Vémola si připsal jednoznačnou výhru nad Srbem Aleksandarem Iličem a získal pás šampiona organizace Oktagon v polotěžké váhové kategorii do 93 kg.

Šestatřicetiletý Vémola ukončil duel na pražské Štvanici již v čase 3:52 a vyhrál pošesté v řadě.

"Ještě někdo pochybuje o tom, že je v Oktagonu jen jeden král? Neee," řval Vémola radostí po boji, kterému dominoval od první vteřiny.

Rychle se mu podařilo přesunout souboj na zem a ve čtvrté minutě zápas ukončil na takzvanou submisi. "Dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal. On tvrdil, že se připraví na můj velký tlak. To říkají všichni, ale nedokázal to," řekl Vémola.

"Věděl jsem, že pes, který štěká, nekouše. Byl jsem připraven ho honit celou dobu, ale slíbil jsem, že do třetího kola nedojde," doplnil.

Vémola hned po zápase vyzval na souboj hned několik rivalů. Podle svých slov je připraven nastoupit proti šampionovi střední váhy Patriku Kinclovi, elitnímu Slovákovi Ivanu Buchingerovi nebo Stephanu Pützovi z Německa.

"Všichni, kteří pořád vykládají, že si vybírám soupeře… Jsem připraven nastoupit proti komukoliv, koho proti mně postavíte," uvedl Vémola, který zvládl třetí zápas za dva měsíce a nyní se může oženit. Kdyby prohrál, byl připraven čtvrteční svatbu zrušit.

O tři roky mladší Ilič před svou premiérou v české organizaci veřejně vyhlašoval, že Vémolu porazí a získá titul. Nakonec ale neměl šanci. "Karlos byl prostě lepší a silnější. Nebudu se vymlouvat, beru porážku jako chlap," uznal Ilič.

Jednoznačné vítězství na akci Oktagon 34 si připsal Filip Macek, který ukončil souboj s Mikaelem Silanderem z Finska již v prvním kole. Podobně se dařilo i Danielu Škvorovi, jenž rychle zvládl duel s Řekem Panagiotisem Stroumpoulisem. V české bitvě porazil Jan Široký krajana Tomáše Fialu.

Naopak prohry si z domácích bojovníků připsali Michal Konrád, Michal Kotalík a v hlavním předzápase akce nestačil Matouš Kohout na Poláka Mateusze Legierského, jenž tak uspěl i v pátém zápase pod hlavičkou české organizace.