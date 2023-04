Trénoval Venoma i Supermana. Teď bude "Demolition Man" bojovat v české kleci

Čeká se zejména na návrat Karlose "Terminátora" Vémoly nebo titulový duel Magarda proti Lopezovi, organizace Oktagon však na víkendovém libereckém turnaji s číslem 41 v názvu představí i jiné zajímavé akvizice. Například britského fightera, který na slavné akční role připravoval hollywoodské hvězdy Toma Hardyho a Henryho Cavilla.

Dan Vinni si z ostrovů na sever Čech, kam organizace Oktagon zavítá poprvé v historii, přiváží zajímavou pověst. Jeho duel proti domácímu Danielu Škvorovi, který chce napravit prohru s Jorickem Montagnacem, lze označit za bitvu milovníků knockoutů.

Zkušený pětatřicetiletý Brit přezdívaný "Demolition Man" zápolí v klecích už od roku 2008, je šampionem tří různých organizací a jednadvacet ze svých dvaadvaceti vítězství dotáhl už před limitem.

Celá řada jeho zápasů netrvala víc než 100 sekund.

"Vinni je nejšikovnější a největší bestie, které Škvor kdy čelil," uvedli organizátoři. Brit je navíc vtipálek, jeho netypický "nový level trash talku" před zápasem rozesmál nejednoho fanouška.

"Můj soupeř je možná větší než já, silnější než já, a dokonce tvrdší než já. Ale jednu věc vím jistě. Já mám lepší vlasy," napsal ke své zápasové fotografii.

Britský bojovník je přesvědčen, že zápas skončí už před limitem. "Mám to tak velmi často, teď to nebude jiné," uvedl s tím, že se za každých okolností snaží předvést zábavný a atraktivní duel.

"Kvůli fanouškům je to pro mě velmi důležité," prohlásil muž, který v minulosti často trénoval celebrity, mezi nimiž vynikají dvě hollywoodské hvězdy.

Toma Hardyho, populárního herce známého například ze spolupráce s vizionářským režisérem Christopherem Nolanem, připravoval na roli comicsového superhrdiny Venoma.

Trénink Dana Vinniho s Tomem Hardym:

Během přípravy na roli se u něj v tělocvičně několikrát zastavila i další výrazná osobnost stříbrného plátna, Henry Cavill, představitel filmového Supermana nebo seriálového Zaklínače.

"Tréninky s Tomem byly úžasné, je to velmi uctivý člověk, který se skutečně snažil zlepšit v bojových uměních. Henry se zapojoval méně, přišel jen na pár lekcí," přiblížil Vinni.

Brit by se v budoucnu rád k trénování celebrit vrátil. "Měl jsem velké štěstí, že jsem s takovými lidmi mohl pracovat, i s některými slavnými sportovci. Miluju trénování a v budoucnu bych se na to chtěl více soustředit," dodal britský bojovník, který se kvůli Oktagonu na čas přestěhoval do Česka. Orientaci v nové zemi mu přitom usnadňuje česká manželka.