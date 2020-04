Tohle je recept na katastrofu, varuje expertka před letošní Tour de France

Přestože byla Tour de France ve středu odložena o dva měsíce a začne až 29. srpna, hrozí nejslavnějšímu cyklistickému závodu světa, že se stane receptem na katastrofu.

Tento názor zastává profesorka Devi Sridharová z univerzity v Edinburghu, která patří mezi přední expertky v oblasti globálního veřejného zdraví a je rovněž poradkyní skotské vlády v boji s pandemií koronaviru.

Zatímco samotní závodníci přivítali s velkým nadšením novinky o tom, že by se Tour měla jet v plném rozsahu, jak bylo původně plánováno, jen o dva měsíce později, a že mají konkrétní cíl pro přípravu, Sridharová má zcela odlišný postoj. Uspořádání tak velké akce - i přes její odložení - podle ní může odstartovat další šíření viru v Evropě.

"I když neměli jinou možnost, jde o bolestné rozhodnutí. Pro tento rok by bylo moudré, kdyby byl závod zrušen. Pořadatelé Tour musí zvážit rizika, která stojí proti benefitům. Shromáždí se tisíce lidí z celého světa, budou se pohybovat od města k městu a tím by virus mohl opět bujet. Může jít o recept na katastrofu. Rozhodně je tady riziko, že Tour může virus opět rozšířit a odstartovat novou vlnu opatření," varovala Sridharová.

Již 107. ročník Tour se startem v Nice byl původně plánován na období mezi 27. červnem a 19. červencem. Odložení znamená, že pokud se "Stará dáma" v náhradním termínu opravdu uskuteční, pojede se v nejzazším období roku, co se kdy jela. Rodačka z Miami i přesto takovou snahu o záchranu závodu v letošním kalendáři kritizovala.

"Jde o dlouhodobý problém, chronický problém," uvedla profesorka. "Ten virus je tady, aby tu zůstal. A zase se vrátí. I kdyby se Francii podařilo se s ním do srpna vypořádat, pak tady bude samozřejmě ten problém, že do země budou přijíždět lidé z různých jiných zemí. A příjezd mezinárodního konvoje ve spojení s Tour může vyprovokovat novou skupinu infekcí," domnívá se Sridharová.

"U takových lidí by se měla zvážit minimálně dvou- až třítýdenní karanténa, než opravdu vstoupí na území země," podotkla Sridharová s tím, že takové opatření by se pak mělo týkat všech, co mají s Tour něco do činění.

"Lidé by museli přijet dva až tři týdny před začátkem, aby měli čas na karanténu. Nemyslím, že to je reálné. Tour stejně nebude jako v těch předchozích letech, bylo by rozumnější závod zrušit. A zdá se to být jako realističtější možnost," uvedla Sridharová.

Skepticky se staví i k možnosti testování uvnitř karavany týmů, které na Tour dorazí. Bylo by podle ní velmi obtížné.

"V ideálním případě by každého testovali každý den, ale logistika s tím spojená by byla ohromující a nákladná. Víme navíc, že dvacet až šedesát procent lidí v presymptomatickém stadiu se cítí dobře a nevykazují žádné příznaky, jenže předávají virus dalším," zdůraznila expertka.

"Tento virus je lstivý a prohnaný. Nemáme na něj léčbu ani vakcínu a ve skutečnosti je vakcína v nejlepším případě stále hodně daleko - rok, rok a půl. Nevíme také, zda se liší nějak přenos nemoci uvnitř a venku, takže pokud by se nejelo bez diváků, mohlo by dojít na povinné užití roušek či ochranných masek," prohlásila profesorka z univerzity v Edinburghu.

"To může odstartovat další problémy. Možná by pro kontrolu bylo zapotřebí policie nebo armády. A situace by se také mohla vymknout kontrole, pokud se Tour nepojede bez diváků," dodala Sridharová.