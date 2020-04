Je Francie v katastrofálním stavu? Jen ten může zrušit Tour, tvrdí šéf závodu

Ředitel cyklistické Tour de France Christian Prudhomme odmítl myšlenku, že by se nejslavnější závod světa v době koronavirové krize konal bez diváků.

Doufá, že se "Stará dáma" letos v létě pojede, i když možná v jiném termínu.

Francouzským médiím Prudhomme řekl, že zatím počítá s konáním Tour podle plánu 27. června až 19. července. "Všechno samozřejmě záleží na vývoji pandemie koronaviru," uvedl.

"Na názvu 'Tour de France' je nejdůležitější slovo 'Francie'. Hlavní je zdravotní situace v zemi. Já chci jedinou věc, a to, aby se Tour jela toto léto," uvedl Prudhomme. "Nejde tady o samotnou Tour. Ale kdyby se nekonala, znamenalo by to, že země je v katastrofálním stavu, což se snad nestane."

Prudhomme potvrdil, že se svými kolegy z pořádající agentury ASO diskutuje o možnosti přesunutí závodu na pozdější termín. Spekuluje se o konci července či srpnu, neboť po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok odpadla hrozba kolize s touto multisportovní akcí.

Jednou věcí si je ale Prudhomme jistý. "Tour de France se nepojede za 'zavřenými dveřmi'," řekl.

Odmítl tak návrh francouzské ministryně mládeže a sportu Roxany Maracineanuové, jež minulý týden označila absenci diváků podél trati a na startu a v cíli za jednu z možností, jak letošní 107. ročník Tour odjet.

Proti této myšlence se okamžitě vyslovili i starostové měst, přes které má trasa Tour vést. O osudu závodu chce ASO rozhodnout do 15. května.