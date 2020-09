Královská etapa v režii nejlepšího tria. López vyskočil na pódium, vedení hájí Roglič

Královskou 17. etapu Tour de France vyhrál kolumbijský cyklista Miguel Ángel López. Další krok k celkovému vítězství na 107. ročníku "Staré dámy" udělal Slovinec Primož Roglič, jenž náročnou horskou etapu dokončil na druhém místě a zvýšil náskok v celkovém pořadí před krajanem Tadejem Pogačarem téměř na minutu.

Na 170 kilometrech dnes čekaly cyklisty dvě náročná stoupání nejvyšší kategorie včetně cíle ve výšce 2304 metrů nad mořem na Col de la Loze nad lyžařským střediskem Méribel. Pro prestižní vítězství si při svém debutu na Tour dojel lídr týmu Astana López a posunul se díky tomu na třetí místo celkového pořadí.

"Jsem nadšený, že se mi podařilo vítězství hned na první Tour. Tvrdě jsme se na to nadřeli," uvedl López, jenž věnoval vítězství týmovém šéfovi Alexandru Vinokurovovi, jenž dnes slaví 47. narozeniny. Šestadvacetiletý vrchař myslel také na svou rodinu včetně osmi sourozenců. "Dokážu si představit, jak to dneska prožívali. Byla výhoda, že byl cíl tak vysoko - bylo to skoro jako u nás v Kolumbii," dodal.

V závěrečném 21,5 km dlouhém kopci, během nějž museli jezdci vystoupat 1671 výškových metrů, zaútočil López zhruba 3,5 km před cílem. Jeho nástup sledoval i francouzský prezident Emmanuel Macron, jenž jel v doprovodném voze s ředitelem Tour Christianem Prudhommem, který se na závod vrátil po týdenní karanténě po pozitivním testu na koronavirus.

V prudkém stoupání se i za pomoci kolegy z týmu Jumbo-Visma Seppa Kusse podařilo Rogličovi setřást největšího soupeře Pogačara a přijel do cíle druhý s odstupem 15 sekund za Lópezem. Dalších 15 sekund ztratil Pogačar a v průběžném pořadí má na Rogliče manko už 57 sekund. Dnešní vítěz je nově třetí s odstupem 1:26 minuty.

"Bylo to těžké a bláznivé finále, ale nakonec to byl další dobrý den. Samozřejmě, vždycky chci vyhrát, ale je skvělé získat sekundy na největšího soupeře," pochvaloval si loňský vítěz Vuelty Roglič.

Po dnešku je oficiálně jasné, že výhru na Tour z minulého ročníku neobhájí Egan Bernal. Kolumbijec, jenž v minulých dnech ztratil a klesl na 16. místo celkového pořadí, do etapy neodstartoval kvůli potížím se zády.

Ve čtvrtek se pojede poslední alpská etapa o délce 175 km z Méribelu do La Roche-sur-Foron, jež nabídne pět horských prémií. "Ještě není konec, zítřek bude hodně těžký a čeká nás i časovka. Může se stát cokoli, můžu vyhrát nebo přijít o stupně vítězů. Uvidíme," řekl k výhledu na zbývající čtyři etapy dosavadní korunní princ letošní Tour Pogačar.

Cyklistický etapový závod Tour de France - 17. etapa: Grenoble - Méribel (170 km):

1. López (Kol./Astana) 4:49:08, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -15, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -30, 4. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -56, 5. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -1:01, 6. Mas (Šp./Movistar) -1:12, 7. Landa (Šp./Bahrajn-McLaren), 8. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) oba -1:20, 9. Urán (Kol./EF) -1:59, 10. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) -2:13, …107. Hirt (ČR/CCC) -28:38, 146. Kreuziger (ČR/NTT) -32:23.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 74:56:04, 2. Pogačar -57, 3. López -1:26, 4. Porte -3:05, 5. A. Yates -3:14, 6. Urán -3:24, 7. Landa -3:27, 8. Mas -4:18, 9. Dumoulin -7:23, 10. Valverde (Šp./Movistar) -9:31, …77. Hirt -3:21:39, 107. Kreuziger -4:04:43.