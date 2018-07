Jsem rád, že je to za mnou, oddychl si Froome. Teď se soustředí na těžký double

před 7 hodinami

Paříž - S velkou úlevou z uzavření táhnoucí se kauzy přijal Chris Froome rozhodnutí Mezinárodní cyklistické unie UCI, která se rozhodla Brita netrestat za překročení povoleného množství léku na astma při loňské Vueltě. Mísila se s nadšením, že díky dnešnímu verdiktu může třiatřicetiletý závodník usilovat o pátý triumf na Tour de France. Již 105. ročník "Staré dámy" odstartuje v sobotu.

"Jsme moc rád, že mě UCI očistila a zprostila obvinění. Jde samozřejmě o velkou věc jak pro mě, tak celý tým, ale zároveň je to důležitý moment i pro celou cyklistiku. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že tato záležitost by měla být uzavřena touto cestou, a to z jednoho prostého důvodu, kterým je vědomí, že jsem neudělal nic špatného. Astmatem trpím už od dětství. Jsem rád, že je tahle kapitola konečně za mnou," prohlásil Froome.

Přiznal, že prožil emocemi hodně nabitých devět měsíců. "Děkuji všem, kteří mě podporovali a věřili mi. Moc dobře vím, že historie tohoto krásného sportu má své dobré, ale i špatné stránky. A mohu vás ujistit, že jsem byl frustrovaný více než kdokoliv jiný, jak se celá věc protahovala. Vyvolávalo to spoustu nejistoty. I proto jsem rád, že už je po všem," nezastíral Froome.

Protahování kauzy ho sice nepřipravilo o start i následný triumf na první z Grand Tours v sezoně Giru d'Italia, ale ještě během víkendu se zdálo, že Froome bude mít zapovězený start na Tour. Obhájce prvenství tam přitom ze šesti startů od roku 2012 dojel čtyřikrát první, jednou druhý a jednou závod nedokončil.

Nakonec ale v sobotu na startu v Noirmoutier chybět nebude. A může po Giru usilovat nejen o velmi těžký double, ale i o to, aby se dotáhl na kvarteto Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain. Každá z těchto legend slavila na "Staré dámě" pětkrát celkové prvenství.

"Vždy jsem bral velmi vážně svou vedoucí pozici někoho, kdo zastupuje svůj sport. A vždy jsem dělal věci správně. Myslel jsem to vážně, když jsem říkal, že nikdy nezneuctím dres vítěze a moje výsledky zůstanou v platnosti i po dlouhých letech," ujistil Froome.

"Tohle je čára za celou tou záležitostí. A znamená, že se všichni můžeme posunout dál a soustředit se na Tour de France," doplnil.