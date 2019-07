Narodil se nečekaně a jméno mu popletli. Bernalův triumf na Tour ale omyl nebyl

před 1 hodinou

106. ročník Tour de France přinesl historicky první kolumbijské vítězství. Cyklistický svět leží u nohou teprve 22letého mladíka z týmu Ineos, kterému je předvídána zářivá budoucnost. Jmenuje se Egan Bernal a tohle je jeho nevšední příběh.

Bernal pochází z kolumbijské Zipaquiry, většího města asi 50 km od Bogoty ve výšce 2650 m n. m. Už Bernalův příchod na svět byl dramatický. Matka Flor totiž až do osmého měsíce těhotenství nevěděla, že čeká dítě. To musel odhalit až rodinný lékař Jose Bulla, který se 13. ledna 1997 stal i jeho kmotrem, a dokonce vymyslel jméno Egan. Myslel si, že slovo "egan" znamená v řečtině "vítězství". Neznamená.

Mladého Egana přivedl k cyklistice otec Germán, podle slov třetího nejmladšího vítěze historie Tour de France "skvělý cyklista", i když amatér. V Eganových osmi letech společně vyráželi na víkendové projížďky na kole, tehdy ještě na horském. První závod absolvuje Egan také v osmi letech. Proti vůli jeho otce ho kamarád přihlašuje na dětské závody poblíž rodiště a půjčuje mu přilbu.

První velké úspěchy pak přichází v juniorech, kdy Bernal dál pokračuje na horském kole a stoupá na pódium při Světových šampionátech juniorů hned dvakrát za sebou. Přesto kariéra profesionálního cyklisty zatím není snem talentovaného sportovce. Giro, Tour a Vueltu sleduje jen v televizi a spíš přemýšlí o kariéře novináře.

Ostruhy získal v Itálii, pak po něm sáhl Sky

Talent se však nezapře. Bernal se účastní kolumbijského silničního etapáku pro talenty Vuelta Futuro, vítězí v královské etapě podobného závodu Vuelta Juvnetudes Cajica a po sólvém úniku opanuje i etapu na italském Giro della Fiandre. Dostatek argumentů pro lovce talentů z Jižní Ameriky a manažera druhodivizního italského celku Androni Giocattoli - Sidermec Gianni Savia, aby se zázračným vrchařem podepsal rovnou tříletý kontrakt.

Osmnáctiletému klukovi se tak otevřel svět velké cyklistiky, stává se profesionálem. Cyklistice muselo ustoupit vše ostatní, Bernal se stěhuje do Itálie a čelí vysoce konkurenčnímu prostředí v Evropě. Savio je však přesvědčen, že našel drahokam, který stačí jen vyleštit. Nemýlí se. Hned v prvním roce italského angažmá se Bernal raduje z vítězné etapy v Rumunsku, je čtvrtý na Aveniru - závodu považovaném za Tour de France do 23 let - a získává hned čtyři trikoty pro nejlepšího mladíka na dalších etapových závodech.

Bernalův talent se naplno uplatňuje v roce 2017, kdy chráněnec zkušeného Savia nastupuje i k elitním závodům jako Tirreno-Adriatico nebo Okolo Lombradie. To nejcennější vítězství však získává právě na Aveniru a to už jméno Bernal rezonuje i v uších manažera tehdejšího Teamu Sky, Davida Brailsforda. Stabilita Bernalových výkonů navíc přináší body týmu Androni Giocattoli do italského poháru a tím i místenku na Giro di Italia následujícího roku. Savio je tak spokojen a ochoten jednat o přestupu svého klíčového závodníka. Při podpisu smlouvy s Bernalem si Savio vymínil jeho tříleté trvání. Intuice, štěstí, nebo zkušenost? Každopádně teď na tom hodlá vydělat. Chce-li Sky Bernala, musí zaplatit.

Stačí rok a má pětiletý kontrakt

Brailsford však nemá do kapsy hluboko. V Bernalovi vidí téměř hotového profesionála s výjimečným přístupem ke sportu i životu. Učenlivého závodníka, který může být budoucím vítězem Tour de France. Nejslavnější závod světa Bernal absolvuje hned při svém prvním roce ve Sky po boku Chrise Froomea a vítěze Tour 2018 Gerainta Thomase. V debutové sezoně mezi cyklistickou špičkou si připisuje celkové vítězství na domácím závodě Oro y Paz v konkurenci Quintany nebo Urána a dres nejlepšího závodníka v celkové klasifikaci si přivlastní i v Kalifornii, suverénně nejprestižnějším klání USA a stále populárnější přípravě na Tour.

Chybu dělá pouze v Katalánsku, kde v poslední etapě padá a láme si klíční kost. I to je však zajímavá zkušenost, protože za 33 dní od fraktury Bernal už vítězí v časovce na Romandii, švýcarském závodu nejvyšší třídy World Tour. Schopnost regenerace a psychická odolnost je u tohoto závodníka unikátní. Z účastí na třítýdenním závodě tak není potřeba čekat.

V roli horského domestika se Bernal učí, jak se sebou během třítýdenního vypětí zacházet, a spolehlivě pracuje pro oba lídry britské sestavy. I jako domestik však končí na 15. místě celkového pořadí a mezi muži do 25 let je druhý. Vedení Sky si mne ruce. S Bernalem se skvěle spolupracuje, je loajální a pokorný. Není to typicky hrdý Kolumbijec s mnohdy nezvladatelným jihoamerickým temperamentem. Mluví dobře anglicky, je komunikativní a hlavně umí vyhrávat.

Brailsford ví, že narazil na zlatou žílu, a tak teprve 21letému závodníkovi nabízí hned pětiletý kontrakt. Pro současnou cyklistiku naprosto výjimečná smlouva. Taková možnost se neodmítá a Bernal se bez dlouhého váhání upisuje britskému týmu až do roku 2023, přestože současný sponzor Sky už oznamuje, že s týmem v roce 2019 končí.

K titulu pomohly závaly

Éru týmu Ineos má Egan Bernal zahájit na italském Giru. Loňská sezona dokazuje, že je připraven na roli lídra týmu a po vítězství na prvním velkém etapáku sezony 2019 Paříž-Nice a třetím místě v Katalánsku je ve skvělé formě. Těsně před Girem však přichází zpráva o tréninkovém pádu doma v Kolumbii, kde Bernal žije se svou přítelkyní, jen 12 kilometrů od rodičů a mladšího bratra.

Další zlomenina klíční kosti Bernala vyřazuje ze souboje o růžový dres a Ineos musí čekat , jestli se Bernal zotaví stejně rychle jako po stejném zranění v loňském roce. Tím však problému britského týmu nekončí. Ze sestavy pro Tour de France po hrůzostrašném pádu v tréninku před časovkou na Criteriu du Dauphiné vypadává Chris Froome. Zlomenina stehenní kosti a další vážná zranění dokonce ukončují sezonu nejúspěšnějšího závodníka na celková pořadí Grand Tours současnosti. Lídrem pro Tour de France tak nemůže být nikdo jiný než obhájce titulu Geraint Thomas.

Anebo ne? Egan Bernal se opět dává velmi rychle do stoprocentní kondice a vítězí v celkovém pořadí Okolo Švýcarska, závodě často považovaném za nejtěžší týdenní závod světa a oblíbené generálce před Starou dámou. Staví se tak do pozice spolufavorita Tour de France, i když sám hovoří hlavně o podpoře Thomase. Tour probíhá hladce, Bernal neztrácí v prvních horských etapách, zvládá poziční jízdu na větru i v hromadných dojezdech a horší den prožívá jen v individuální časovce v Pau, kde končí 22. se ztrátou 1:36 na vítěze Alaphillipa, 1:22 na Thomase. I to však ke Grand Tour patří. Naopak nadmořská výška v alpských etapách třetího týdne Bernalovi viditelně svědčí.

Klíčová etapa přichází v 19. den závodu. Tým Ineos se konečně rozhodne útočit na žlutý dres při přejezdu přes nejvyšší stoupání celé Tour Col de l´Iseran. Bernal projíždí jeho vrchol ve výšce 2770 metrů nad mořem jako první a virtuálně vysvléká žlutého Alaphillipa. Když je etapa kvůli sněhovým bouřím a sesuvům půdy v cílovém stoupání do Tignes neutralizována a čas pro celkové pořadí zastaven na Iseranu, přichází Bernalův životní moment.

V slzách dojetí přebírá žlutý dres a ví, že je blízko historickému úspěchu. Jaký byl plán Ineosu v etapě přes Iseran, se už nikdo nedozví. Pocit nedokončené práce viditelně čiší jak ze šéfa týmu Brailsforda, tak z Gerainta Thomase. Vítězství týmu je však přednější.

Následující zkrácená etapa na Val Thorens už nenabízí mnoho možností na změnu v pořadí. Ineos jede konzervativně, hájí žlutý dres podle své tradice a po 33 kilometrů dlouhém výjezdu do alpského lyžařského ráje je dobojováno. Kde leží klíč k historicky prvnímu kolumbijskému vítězství na Tour de France, nelze přesně určit a historii okolnosti Bernalova triumfu nezajímají. Zajímavější bude jeho budoucnost.