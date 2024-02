"Ten prst jsem cítil až v mozku." Bojovník s českým srdcem se s UFC loučil v slzách

Sedmý zápas Machmuda Muradova v rámci elitní ligy UFC skončil už po jedenácti vteřinách. Uzbecký bojovník, který dlouhodobě žije v Praze, ovšem nevyhrál, ani neprohrál. Rozhodčí zápas bleskově ukončili po nešťastném zásahu do jeho oka.

Jeho očekávaná bitva proti Dagestánci Aliašchabovi Chizrijevovi skončila velkým zklamáním.

Při prakticky prvním útočném výpadu zasáhl Chizrijev Muradova nešťastně prstem do oka a zápas byl po krátké konzultaci ukončen bez vítěze. Muradov dal naplno najevo své zklamání, chránič na zuby vztekle zahodil, sedl si na podlahu oktagonu a neubránil se slzám.

Pro bojovníka výrazně spjatého s Českem šlo o poslední zápas jeho smlouvy s UFC, v utkání si tak chtěl zajistit lepší vyjednávací pozici pro své další působení. Jednání o novém kontraktu stále nejsou u konce.

"Zdravím všechny. První věc, co bych chtěl říct, je, že jsem v pořádku. Jenom to oko nemůžu moc otevřít. Bohužel to nejde. Ten palec jsem cítil až v mozku," napsal Muradov na sociální sítě.

"Asi se to muselo stát, jen mě s**e ta příprava, kterou jsem odjel. Trénoval jsem na 100 procent, vše jsem nechal stranou. Makal jsem, ale asi se to muselo fakt stát. Děkuju bohu za vše. Děkuju všem, kdo za mnou stojí. Jedeme dál. Teď jedeme do nemocnice a uvidíme, co řeknou," dodal.

Třiatřicetiletý bojovník v rámci UFC drží pozitivní bilanci 4:2 na zápasy.