Synka už záda nezlobí a trénuje, navíc začal podnikat. Řidičák má zpátky. Trest byl drsný, říká

Veslaře Ondřeje Synka už netrápí bolesti zad a připravuje se na nadcházející sezonu. Zatím na běžkách nebo na trenažéru, aby se co nejlépe nachystal na domácí mistrovství Evropy v Račicích. Kromě toho rozjel s manželkou podnikání a v autě sundal nohu z plynu. Dostal totiž zpět řidičský průkaz, o který přišel za rychlou jízdu.

Praha - Bez potíží se zády, které ho omezovaly v minulé sezoně, už trénuje veslař Ondřej Synek, bronzový medailista z olympijských her v Riu na skifu. Týden před Vánoci pobýval v oblíbeném Livignu, na dalších čtrnáct dní se tam vrátí po Novém roce. Jezdí na běžkách, posiluje a maximálně využívá trenažér. Vánoce tráví na své nové chalupě v Rokytnici nad Jizerou.

"Makám jako ďas," usmál se Synek ještě před svátky při vyhlašování ankety Sportovec roku 2016. "Byl jsem na běžkách na týden, sice bylo málo sněhu, ale dobrý. Posilovna, trenažér, sjezdovky, už se těším na jaro, až se zase začne trénovat," uvedl.

Poslední šance ukázat se doma

Postavit se k sezoně odpočinkově nechce i proto, že v Račicích bude mistrovství Evropy. "Nejspíš to je poslední šance, jak se ukázat doma, kde jsem tak velký závod nikdy nejel," vysvětlil.

Problémy se zády měl od začátku uplynulé sezony, na jaře se ukázalo, že měl zlomený obratel. Cvičením a odpočinkem se dokázal dostat do formy a v Riu vybojovat bronzovou medaili. Teď už problém nemá, nejspíš i proto, že měl po sezoně delší volno.

"Ale určitě pomohlo i to, že chodím pravidelně cvičit," připomněl kondičního kouče Oldřicha Chramostu. "Záda super, opravilo se to. Když mě bolí, tak to je spíš z těžkého tréninku," uvedl.

V běžném životě ho bolesti také už neomezují. "Ráno vstanu a už si sám zavážu boty, to je v pohodě," pousmál se. "Už si ráno nemusím oblíkat ponožky jako mrzák dvěma prsty. Normálně funguju," doplnil s úsměvem.

Lékaři se zatím kloní ke konzervativní léčbě. "Šlo by to sešroubovat, ale to je poslední varianta. Pokud to půjde zastavit cvičením, což se teď daří, tak žádnou operaci nechci," prohlásil Synek.

Čeká, co s jeho zády udělá velká zátěž na vodě. "Trenažér je stabilní, na vodě je větší nestabilita a pohyby do stran. Snad to nebude zlobit," doufal.

Synek prodává funkční oblečení dlouholetého soupeře Tufteho

Vánoce strávil s rodinou a až do Silvestra bude doma. "Koupil jsem mraky petard," usmál se. V Čechách bude jezdit na lyže na Paseky, neboť tamní majitelé vleku mu pomohli postavit chalupu. "Kvůli dětem je to lepší," prohlásil otec syna Matyáše a dcery Alice. "Navíc tam děláme reklamu, je to propojené," vysvětlil.

Kromě sportu se totiž Synek s manželkou vrhli na podnikání. Začali do Česka dovážet a prodávat funkční oblečení, které vyrábí Synkův dlouholetý soupeř Olaf Tufte, s nímž prohrál olympijské finále v Pekingu 2008. "Před Vánoci se to slušně prodávalo, musíme to dostat mezi lidi. Je to dobrý produkt, navíc se vyrábí ekologicky," ujistil.

Při podnikání už může využívat své auto, neboť od poloviny října má zpět řidičské oprávnění. O to přišel v květnu za příliš rychlou jízdu v Praze. "Trest jsem si odpykal, bylo to krutý, drsný, příšerný. Doufám, že už nikdy víc. A taky se podle toho chovám," prohlásil. "Dávám bacha, nemusí se nikam pospíchat," dodal Synek.

