Amerika žije Super Bowlem. Krásná Slovenka miluje Bradyho, ve finále ale věří Eagles

V Moravskoslezském kraji se loni začalo stavět 3660 bytů, což je nejvíce za posledních 14 let. Meziročně to bylo o 680 bytů více, nárůst tedy činil 22,8 procenta. Dostavěno bylo 2766 bytů, což bylo meziročně o 75 bytů více a byl to nejvyšší počet za posledních 12 let. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nárůst počtu zahájených bytů byl po Olomouckém kraji druhý nejvyšší v Česku. "K růstu zahájené bytové výstavby došlo v pěti krajích Česka, zatímco ostatní kraje i celá Česká republika vykázaly celkový pokles počtu," uvedl Jan Halva z krajské správy ČSÚ. Největší pokles, o 38,7 procenta, zaznamenala Praha.