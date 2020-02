Jay-Z a Beyoncé při Super Bowlu seděli při hymně, Trump gratuloval špatnému státu

Letošní finále Super Bowlu mezi týmy Kansas City a San Francisca se neobešlo bez politických projevů. Zpěváci Beyoncé a Jay-Z zůstali sedět při americké hymně. Prezident USA Donald Trump na Twitteru gratuloval k triumfu špatnému Kansas City, pak své vyjádření raději smazal a nahradil správnou verzí.

Raper a producent Jay-Z se loni s ligou NFL dohodl na produkování poločasových show a programu sociální spravedlnosti. V neděli ale při vrcholné události soutěže udělal kontroverzní gesto.

Zatímco Demi Lovatová spustila první verše americké hymny "The Star-Spangled Banner" a celé hlediště stadionu v Miami povstalo, Jay-Z, zpěvačka Beyoncé a jejich dcera Blue Ivy zůstali ve své lóži ostentativně sedět.

WOW! F’ these UNAMERICAN IDIOTS! Beyoncé, Jay-Z & Blue Ivy SAT DOWN During Super Bowl National Anthem! Disgraceful! #SuperBowl pic.twitter.com/Z3h64fanYh — Maggie VandenBerghe 🇺🇸 (@FogCityMidge) February 3, 2020

To na sociálních sítích spustilo okamžitou negativní reakci. "Nevděčníci! To všechno potom, co je americký kapitalismus obohatil víc, než o čem mohli sami snít! Proč přesně protestují?" uvedl například uživatel Twitteru BonaRiverRat.

Populární raper se bránil tím, že pokračuje ve šlépějích hráče amerického fotbalu Colina Kaepernicka. Bývalý quarterback 49ers na protest proti rasové nerovnosti v USA během americké hymny na začátku ligových zápasů vždy poklekl. Toto gesto se brzy stalo politickým symbolem, prezident Donald Trump se dokonce dožadoval toho, aby za něj byli hráči potrestáni.

Sám Trump se po letošním Super Bowlu nedostal do hledáčku ani tak kvůli politice, jako za (další) ostudnou chybu. Na svém oficiálním Twitteru totiž krátce po skončení finále NFL uvedl: "Gratuluji Kansas City Chiefs k skvělé hře a fantastickému obratu pod obrovským tlakem. Reprezentovali jste skvělý stát Kansas a vlastně celé USA. Naše země je NA VÁS HRDÁ!"

Jenže ouha, ono není Kansas City jako Kansas City. To, které velebil americký prezident, totiž neleží ve státě Kansas, nýbrž přes řeku Missouri ve stejnojmenném státě.

Chybu si Trump rychle uvědomil, tweet smazal a nahradil ho správným zeměpisným umístěním vítěze Super Bowlu, "Reprezentovali jste skvělý stát Missouri," stojí v něm.

To ale už nezměnilo nic na tom, že se prezident stal terčem kritiky i vtipů. Ozvala se mimo jiné i bývalá senátorka za stát Missouri, demokratka Claire McCaskillová. "Je to Missouri, ty idiote!" opřela se politička drsně do hlavy státu.