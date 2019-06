Mazurová a Nýdrle získali v Minsku stříbro v malorážce a skeetu

před 46 minutami

OH 216: sportovní střelba: Nikola Mazurová | Foto: ČTK

Sportovní střelci Tomáš Nýdrle a Nikola Mazurová vybojovali na Evropských hrách v Minsku pro českou výpravu další dvě stříbrné medaile. Třicetiletý Nýdrle získal cenný kov ve skeetu, Mazurová po bronzu v disciplíně vzduchová puška skončila druhá v třípolohové střelbě ze sportovní malorážky.

Nýdrle po vítězné kvalifikaci v šestičlenném finále prohrál o jednu ránu se Švédem Stefanem Nilssonem a těsně mu tak uniklo účastnické místo pro olympijské hry v Tokiu. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka v osmičlenném finále nestačila jen na Juliji Zykovovou z Ruska.

Česká výprava má po středečním medailovém půstu nyní na kontě devět cenných kovů, o dva víc než na předchozích premiérových Evropských hrách před čtyřmi roky v Baku. Z toho se střelci zasloužili o šest, Nýdrle a Mazurová se postarali po zlatu brokaře Davida Kosteleckého o druhý nejlepší výsledek.

"Do závodu jsem šla jen s cílem udělat dobrou práci a vyzkoušet si to, protože jsem malorážku před Minskem asi dva týdny netrénovala a soustředila jsem se na vzduchovku. Mysleli jsme si, že ji tady střílet nebudeme a až tři čtyři dny před odletem jsem se dozvěděla, že je to jinak. Dala jsem si dva rychlé tréninky a jela jsem," řekla Mazurová ČTK a Českému rozhlasu.

Tréninkový výpadek se na ní ale nepodepsal a sílu jí dodal i předešlý úspěch v Bělorusku a zejména fakt, že vybojovala účastnické místo na olympiádu v Tokiu 2020. "Pro každého sportovce je to důležité a cenné. Teď už se mi střílelo pěkně a s lehkostí. Finále už bylo jen pro radost," usmívala se rodačka z Rychnova nad Kněžnou.

Do finále závodu na 3×40 ran prošla ze třetího místa v kvalifikaci a po položkách vkleče a vleže musela útočit zezadu. Vestoje se ale postupně propracovala vpřed, vystrnadila ze stupňů vítězů Srbku Sanju Vukasinovičovou a předposlední ránou odsoudila o pět desetin k bronzu Rusku Polinu Choroševovou. Na Zykovou ale neměla, někdejší juniorská mistryně Evropy a vítězka letošního závodu Světového poháru v Mnichově zvítězila skoro s šestibodovým náskokem.

"Byla jsem úplně v klidu a jak jsem řekla, snažila jsem se finále si užít. Věděla jsem, že při střelbě vestoje se může pořadí ještě přesypat a mohou přijít špatné střely," řekla Mazurová.

Nýdrle získal v Minsku první individuální cenný kov v kariéře. Jičínský střelec ve finále po bezchybné první desítce vedl, po druhé sérii, v níž poprvé minul, se dělil o první místo s Gabrielem Rossettim. Zatímco Nýdrle až do konce bojoval o zlato, Ital v posledním vyřazováním vypadl a musel se spokojit s bronzem.

"Byl to jeden z mých nejlepších závodů v kariéře, ale teď bezprostředně po něm převládá spíše zklamání. Chyběl kousíček a byl jsem nominovaný na olympiádu," řekl Nýdrle, který byl loni členem vítězného českého týmu na mistrovství Evropy. Jeho nejlepšími individuálními výsledky byly 4. místo z kontinentálního šampionátu 2016 a šesté z mistrovství světa 2013. "Je to jeden z mých největších úspěchů, jen má hořkou tečku," uvedl.

Evropské sportovní hry v Minsku:

Sportovní střelba:

Muži:

Skeet: 1. Nilsson (Švéd.) 57, 2. Nýdrle (ČR) 56, 3. Rossetti (It.), …v kvalifikaci 11. Tomeček (ČR).

Ženy:

Sportovní malorážka 3×40 ran: 1. Zykovová (Rus.) 459,6, 2. Mazurová (ČR) 453,9, 3. Choroševová (Rus.), …v kvalifikaci 35. Brabcová (ČR).

Skeet: 1. Bacosiová (It.) 53+4 v rozstřelu, 2. Anastassiouová (Fr.) 53+3, 3. Cainerová (It.), …v kvalifikaci 12. Šumová, 13. Skalická (obě ČR).