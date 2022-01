Haaland překoná i trojitého Brežněva. A Soukalová se sněhem zase odhazuje svršky

Hlavní dopravní prioritou vlády Petra Fialy (ODS) bude dostavba chybějící dopravní infrastruktury. Do roku 2025 by se podle plánů kabinetu stávající dálniční síť měla rozšířit až o 200 kilometrů, klíčové bude pokročit při dostavbě Pražského okruhu a dálnic D35 a D1. Dalším cíle je pokrok v přípravě vysokorychostních tratí. Vláda zároveň chce zavést větší kontrolu efektivity vynaložených peněz a času na dopravní stavby. Vyplývá to z programového prohlášení vlády.

Vedle stavby Pražského okruhu, D35 a dostavby D1 mezi Říkovicemi a Přerovem chce vláda do konce roku 2025 zprovoznit například obchvat Českých Budějovic a další úseky D3 či prodloužit dálnice D4, D6, D49 a D55. Na železnici je prioritou vlády příprava vysokorychlostních tratí, které chce zároveň napojit na některá krajská města. Ke stavbě by následně měly být připraveny první části rychlotratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.

Ve veřejné dopravě chce vláda zlepšovat podmínky pro cestování, například rychlejší obnovou vozového parku na železnici, rozšířením platnosti jednotné jízdenky i do autobusové dopravy a otevírat železniční trh. V polovině letošního roku vláda plánuje zrevidovat současný systém slev pro studenty a důchodce, který jim nyní zajišťuje slevu 75 procent. Další změny plánuje koalice v legislativě. Jednou z novinek by mohlo být zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 kilometrů za hodinu.