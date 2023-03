Šipkař Gawlas dosáhl historického úspěchu, na UK Open odklidil z cesty ex-šampiona

Polská opozice ale i mnoho komentátorů kritizuje veřejnoprávní média kontrolovaná vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS) v souvislosti se sebevraždou syna opoziční poslankyně. Na základě jejich reportáží mohla veřejnost chlapce odhalit jako oběť zneužívání.

Magdalena Filiksová, poslankyně opoziční Občanské platformy ze Štětína, v pátek na sociálních sítích informovala o smrti svého 15letého syna Mikolaje. Portál Notes from Poland píše, že novinář ze štětínské pobočky Polského rozhlasu Tomasz Duklanowski loni v prosinci informoval o případu úředníka, který byl uvězněný kvůli sexuálnímu zneužívání dětí a kvůli tomu, že jim dával drogy. Ve své reportáži poznamenal, že oběťmi byly dvě děti poslankyně ze Štětína a zveřejnil jejich věk. Lidé si tak mohli snadno zjistit, o jaké děti šlo. O případu informovala také veřejnoprávní televize TVP. Jak Polský rozhlas, tak TVP po nástupu k moci v roce 2015 ovládli lidé blízcí Právu a spravedlnosti (PiS) a podle opozice i nezávislých organizací se z nich stala hlásná trouba této národně-konzervativní strany.

Zástupci PiS upozorňovali na to, že ačkoliv se štětínský případ stal v roce 2020 a pachatel byl odsouzen v roce 2021, veřejnost o něm informoval v prosinci až novinář Polského rozhlasu. Tvrdili, že je to kvůli tomu, že úředník býval členem Občanské platformy. "Ti samí lidé, kteří křičí o boji proti pedofilii, ukrývají, že v jejich řadách je pedofil," řekl ve veřejnoprávní televizi TVP ministr školství Przemyslaw Czarnek. Řada odborníků i komentátorů se ovšem podle Notes from Poland shoduje na tom, že případ nebyl zveřejněn ne kvůli ochraně Občanské platformy, ale kvůli ochraně nezletilých obětí.