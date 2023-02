Shiffrinová navzdory chybě poprvé vyhrála obří slalom na MS, Jelínková byla 29.

Američanka Mikaela Shiffrinová je poprvé mistryní světa v obřím slalomu. Navzdory výrazné chybě v závěru druhého kola udržela vedoucí pozici z první jízdy a porazila o 12 setin Italku Federicu Brignoneovou. Celkem získala sedmý světový titul a třináctou medaili ze světových šampionátů. Jediná česká reprezentantka na startu Adriana Jelínková na ni ztratila rovných pět sekund a obsadila 29. místo.

Olympijská vítězka v obřím slalomu Shiffrinová v této sezoně SP vyhrála pět z osmi závodů v této disciplíně a byla největší favoritkou. Potvrdila to, ačkoliv v závěru vyjela z optimální stopy do hlubšího sněhu. Na druhé místo se posunula Brignoneová, jež po triumfu v kombinaci vybojovala na šampionátu ve Francii druhou medaili.

Bronz získala Norka Ragnhild Mowinckelová, která nechala o devět setin za sebou obhájkyni titulu Laru Gutovou-Behramiovu ze Švýcarska.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Méribelu (Francie):

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:07,13 (1:02,54+1:04,59), 2. Brignoneová (It.) -0,12 (1:02,85+1:04,40), 3. Mowinckelová (Nor.) -0,22 (1:03,25+1:04,10), 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,31 (1:03,18+1:04,26), 5. Bassinová (It.) -0,80 (1:04,00+1:03,93), 6. Holtmannová (Nor.) -0,92 (1:03,36+1:04,69), …29. Jelínková -5,00 (1:05,80+1:06,33).