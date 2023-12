Sdruženář Portyk ukončil kariéru, někdejšího juniorského šampiona zradilo tělo

Sdruženář Tomáš Portyk ukončil v 27 letech sportovní kariéru. Juniorský mistr světa z roku 2016, který startoval na zimních olympijských hrách v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu, se tak rozhodl ze zdravotních důvodů, informoval na webu lyžařský svaz. Tělo Portykovi v posledních dvou letech nedovolilo, aby se vrátil na dřívější úroveň.

Portyk zahájil tuto sezonu v listopadu ve finské Ruce, ale na velkém můstku po 50. místě ve skokanské části do desetikilometrového běhu nenastoupil. Nyní se rodák z Jilemnice rozhodl se severskou kombinací skončit.

"Bohužel jsem cítil, že tělo nedokáže fungovat takovým způsobem, jaký bych si představoval. V posledních dvou letech jsem se nedokázal dostat na dřívější úroveň," uvedl Portyk, který od vstupu do Světového poháru v roce 2013 pětkrát vybojoval umístění v nejlepší desítce v individuálních závodech. V lednu 2017 byl druhý ve sprintu dvojic ve Val di Fiemme po boku Miroslava Dvořáka.

Před olympijskou sezonou 2021/2022 měl Portyk v létě zdravotní problémy, tři měsíce se potýkal s vyčerpáním a nemohl trénovat. Pak už se mu nedařilo, v uplynulém ročníku SP byl jen dvakrát do třicítky. "Samozřejmě jsem to chtěl zkoušet dále. Je skvělé dělat to, co mě baví a naplňuje. Zároveň jsem však cítil velkou nespokojenost, s každým závodem jsem se více a více trápil. Po nocích jsem nespal a jen přemýšlel, jak se dostat zpátky. A aby mě severská kombinace zase bavila a naplňovala," vzpomínal Portyk na náročné období, které nakonec vedlo k jeho odchodu z vrcholového sportu.

Na prostředí severské kombinace bude vzpomínat rád. "Je to sport, který mě toho mnoho naučil. Díky němu jsem měl možnost poznat spousty skvělých lidí a najít si kamarády i mimo domov. Nikdy na vás nezapomenu, budu držet palce a sledovat to všechno z povzdálí," uvedl Portyk.

Jeho odchodu lituje sportovní ředitel úseku severské kombinace Tomáš Slavík. "Pro severskou kombinaci je to samozřejmě citelná ztráta, protože byl navíc inspirací pro spoustu mladých závodníků. Ale pokud se závodník dlouhodobě potýká se zdravotními komplikacemi, tak už se ani přes neustálou snahu světové špičce konkurovat nedá," řekl.