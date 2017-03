San Antonio v NBA zvládlo prodloužení také s Minnesotou a slaví postup do play off

před 1 hodinou

Minnesotě na palubovce San Antonia nestačilo ani šestnáctibodové vedení. Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Kawhi Leonard s 34 body, k nimž přidal deset doskoků. Double double si připsal také LaMarcus Aldridge za 18 bodů a 10 doskočených míčů.

New York - Basketbalisté San Antonia zvládli v NBA druhé prodloužení ve dvou dnech a díky vítězství 97:90 nad Minnesotou si zajistili podvacáté v řadě postup do play off. Nejdelší aktuální sérii bez porážky v soutěži natáhli svěřenci kouče Gregga Popoviche na sedm utkání. Nejlepším střelcem zápasu byl Kawhi Leonard s 34 body, k nimž přidal deset doskoků.

Domácí Spurs se do vedení dostali jednou v první čtvrtině a pak až necelé tři minuty před koncem. V průběhu tak smazali až šestnáctibodové manko Timberwolves, které táhl Karl-Anthony Towns s 24 body a 14 doskoky a poslal zápas do prodloužení. Triple double zaznamenal španělský rozehrávač Ricky Rubio a to za 11 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí.

Jenže v nastavené pětiminutovce spolu s poslední čtvrtinou hráči San Antonia přestříleli mladý tým Minnesoty 35:20, a zatímco série vítězství Spurs pokračuje, hosté prohráli po čtyřech výhrách za sebou.

Double double si připsal vedle Leonarda také domácí LaMarcus Aldridge za 18 bodů a 10 doskočených míčů. Španělský pivot Pau Gasol nastoupil popáté v řadě z lavičky, přesto byl pátým nejvytíženějším hráčem San Antonia: za 29 minut na palubovce stihl 17 bodů a osm doskoků.

Obhájci titulu z Clevelandu prohráli ve značně oslabené sestavě 92:120 v Miami. J.R. Smith a Kevin Love jsou zranění, chyběla i nedávná posila pivot Andrew Bogut a volno dostali LeBron James i Kyrie Irving. V dresu Heat dal 23 bodů Goran Dragič, Hassan Whiteside měl 20 bodů a 13 doskoků.

Toronto podlehlo v Milwaukee Bucks 94:101, když udrželo jeho nejlepšího střelce DeMara DeRozana na 11 bodech. Detroit nastřílel nejvíc bodů v sezoně a odváží si z Philadelphie vítězství 136:106. LA Clippers díky pevné obraně, která ve druhé půli dovolila basketbalistům Bulls jen 30 bodů, zvítězila v Chicagu nakonec 101:91.

James Harden režíroval výhru Houstonu nad Memphisem 123:108 a kromě 33 bodů také jedenáctkrát asistoval. V součtu nejvíce bodů v osmizápasovém sobotním programu NBA viděli diváci v Portlandu. Trail Blazers přestříleli Brooklyn 130:116 a z devátého místa vyvíjejí tlak na poslední postupující tým Západní konference do play off Denver. Nuggets totiž před svými fanoušky podlehli Charlotte 102:112.

NBA:

Chicago - LA Clippers 91:101, Denver - Charlotte 102:112, Houston - Memphis 123:108, Miami - Cleveland 120:92, Milwaukee - Toronto 101:94, Philadelphia - Detroit 106:136, Portland - Brooklyn 130:116, San Antonio - Minnesota 97:90 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 62 40 22 64,5 2. Toronto 63 37 26 58,7 3. New York 62 25 37 40,3 4. Philadelphia 62 23 39 37,1 5. Brooklyn 61 10 51 16,4

Centrální divize:

1. Cleveland 61 42 19 68,9 2. Indiana 61 31 30 50,8 3. Chicago 62 31 31 50,0 4. Detroit 62 30 32 48,4 5. Milwaukee 61 28 33 45,9

Jihovýchodní divize:

1. Washington 60 36 24 60,0 2. Atlanta 61 34 27 55,7 3. Miami 63 29 34 46,0 4. Charlotte 62 27 35 43,5 5. Orlando 62 23 39 37,1

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 61 48 13 78,7 2. Houston 63 44 19 69,8 3. Memphis 63 36 27 57,1 4. Dallas 61 25 36 41,0 5. New Orleans 62 24 38 38,7

Pacifická divize:

1. Golden State 61 50 11 82,0 2. LA Clippers 62 37 25 59,7 3. Sacramento 61 25 36 41,0 4. Phoenix 62 20 42 32,3 5. LA Lakers 62 19 43 30,6

Severozápadní divize:

1. Utah 62 38 24 61,3 2. Oklahoma City 62 35 27 56,5 3. Denver 62 28 34 45,2 4. Portland 61 26 35 42,6 5. Minnesota 62 25 37 40,3

autoři: ČTK, Sport | před 1 hodinou