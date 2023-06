"Jsem vítěz a potvrdím to." Dvořák bojem v UFC riskuje, za přípravu dal statisíce

Šestý duel v přední světové organizaci UFC čeká v sobotu českého MMA bojovníka Davida Dvořáka. Ve Vancouveru se utká se Stephenem Ercegem z Austrálie.

Původně měl zápasit s Američanem Mattem Schnellem, který se ale zranil. UFC tak Dvořákovi nabídla náhradního soupeře a jeden ze čtyř českých zástupců v organizaci jej přijal.

O Schnellově zranění se Dvořák dozvěděl už v Kanadě.

"Jako první nám řekli, že nemají náhradu a pravděpodobně se zápas přesune. Byli jsme z toho hodně špatní, protože mně se tyhle věci stávají poměrně často. Bylo to nepříjemné," vzpomínal Dvořák v on-line rozhovoru s novináři z Vancouveru.

"Pak ale zavolali, že se jim podařilo sehnat jednoho náhradníka a my jsme to hned vzali," doplnil.

Že by odletěl zpátky domů, aniž by se představil v oktagonu, nechtěl jednatřicetiletý bojovník připustit.

"Když člověk vynaloží statisíce za přípravu a je tady, tak nechcete odjet bez zápasu," přiznal.

Uvědomuje si, že riskuje. Ten, kdo může jen získat, je Erceg, kterého čeká premiéra v UFC. "Nesmím udělat chybu a musím všechny přesvědčit, že jsem právoplatně na 10. místě v žebříčku," plánoval Dvořák.

Člen královehradecké All Sports Academy musel v posledních dnech upravit přípravu a snažit se ji více zaměřit na nového soupeře.

"Deset dní před zápasem toho člověk ale moc nezmění. Nakoukali jsme si jeho zápasy, pár věcí jsme upravili a snažíme se pilovat, co by na něj mohlo platit," dumal Dvořák.

"Jsem komplexní bojovník, snažím se pracovat i s těmihle věcmi, i když mi vždy vadily. Teď už to ale zvládám lépe. Budu ready," slíbil Dvořák.

Zároveň věří, že jeho výhodou bude, že má za sebou už pět zápasů v UFC. Erceg navíc nemá po cestě z Austrálie tolik času na aklimatizaci, o termínu zápasu se dozvěděl až minulý týden.

"On už ale přišel v UFC dvakrát o zápas. Jednou se mu zranil soupeř, podruhé nedostal víza, takže je furt v přípravě. Rozhodně ho nepodcením," prohlásil Dvořák.

"Vím, že je to australský šampion. Otázkou ale je, jak je na tom v porovnání s konkurencí v UFC," přidal na adresu o tři roky mladšího soupeře, který je šampion organizace Eternal MMA a má mezi profesionály velmi dobrou bilanci devíti výher a jedné porážky. Tu si připsal již v roce 2017.

Rodák z Hradce Králové v UFC předchozí dva souboje prohrál, třetí neúspěch nechce připustit.

"Mám za sebou dlouhou a náročnou přípravu, kterou chci prodat. Porážka by mi to samozřejmě zavařila, ale tlak to není. Já jdu vyhrát," vyhlásil sebevědomě.

"Tyhle myšlenky si nepřipouštím. Už teď jsem vítěz a v sobotu to potvrdím," dodal Dvořák odhodlaně.