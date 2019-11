Rychlý konec bijce Vémoly, Slovák Végh ho poslal k zemi už v prvním kole

Slovák Attila Végh se stal vítězem dlouho očekávaného souboje s Karlosem Vémolou o nejlepšího česko-slovenského bojovníka MMA scény.

Bývalý šampion prestižní organizace Bellator knokautoval Vémolu již v prvním kole a před vyprodanou pražskou O2 arenou ukončil jeho jedenáctizápasovou vítěznou sérii.

V druhém hlavním zápase večera porazil Michal Martínek také už v prvním kole zkušeného Viktora Peštu a obhájil pás pro šampiona organizace v těžké váze. Martínek soupeři, který se stejně jako Vémola představil ve slavné UFC, zlomil čelist. Pešta boj vzdal v čase 2:49.

V oktagonu se v sobotu večer představil i herec Jakub Štáfek, který po 69 sekundách knokautoval Petera Benka a po boxerském zápase úspěšně zvládl i MMA premiéru. "Scénářů bylo několik, ale my jsme si dobře nastavili hlavu. Od začátku jsme věděli, co chceme dělat. Že to skončilo takhle rychle, je pěkný. Sedla tam dobře, dobrá byla," komentoval Štáfek rozhodující zásah pravačkou na bradu.