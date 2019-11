Video: Rychlý konec bijce Vémoly, Slovák Végh ho poslal k zemi už v prvním kole

Slovák Attila Végh se stal vítězem dlouho očekávaného souboje s Karlosem Vémolou o nejlepšího česko-slovenského bojovníka MMA scény.

Bývalý šampion prestižní organizace Bellator knokautoval Vémolu již v prvním kole a před vyprodanou pražskou O2 arenou ukončil jeho jedenáctizápasovou vítěznou sérii.

"Nakopla mě minulá porážka. Po prohře s Virgilem (Zwickerem) jsem se týden trápil, ale pak přišla nabídka na zápas s Karlosem. A znovu se to ve mně probudilo. Začal jsem makat, čtyři měsíce jsem s celým týmem dřel. Prošel jsem si peklem a po každém tréninku jsem měl v očích slzy. Měl jsem jediný cíl, porazit Karlose. A vyšlo to," řekl Végh na tiskové konferenci.

Vémola, který byl podle sázkových kanceláří favoritem duelu, před zápasem nepochyboval o své výhře. Po porážce ale uznal kvality soupeře. "Gratulace velkému československému šampionovi. K zápasu vám toho ale moc neřeknu, moc si z toho nepamatuju. Musím se podívat, kde jsem udělal chybu, a víc k tomu můžu říct zítra," řekl Vémola.

Nejpopulárnější český MMA bojovník přiznal, že se bude muset s porážkou vyrovnat. "Soupeři se sen splnil, mně rozplynul. Teď se s tím musím srovnat, nevím, co se mnou bude. Mohl jsem ztratit vše a to se stalo. Dneska vyhrál lepší a to byl Attila," uvedl Vémola.

Ten uznal, že s porážkou skončil jeho sen o návratu do elitní soutěže UFC. Již v příštím týdnu jej čeká operace ramena a pak minimálně půlroční pauza.

V druhém hlavním zápase večera porazil Michal Martínek také už v prvním kole zkušeného Viktora Peštu a obhájil pás pro šampiona organizace v těžké váze. Martínek soupeři, který se stejně jako Vémola představil ve slavné UFC, zlomil čelist. Pešta boj vzdal v čase 2:49.

"Už před zápasem jsem viděl respekt v jeho očích. Už nebyl tak sebevědomý jako v minulých dnech. Po předešlé porážce jsme hodně makali a to, že mi to tam přistálo, je super. Sedlo mi to," řekl Martínek, který byl hodně namotivovaný.

"Všichni z týmu mi říkali, ať si to užiju, že víc než polovina haly očekává moji prohru," pousmál se. "Rád zvedám činky a teď se to projevilo," řekl.

V oktagonu se v sobotu večer představil i herec Jakub Štáfek, který po 69 sekundách knokautoval Petera Benka a po boxerském zápase úspěšně zvládl i MMA premiéru.

"Scénářů bylo několik, ale my jsme si dobře nastavili hlavu. Od začátku jsme věděli, co chceme dělat. Že to skončilo takhle rychle, je pěkný. Sedla tam dobře, dobrá byla," komentoval Štáfek rozhodující zásah pravačkou na bradu.