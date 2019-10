Rusové čachrovali s dopingovými daty. Změn jsou tisíce, potvrdil šéf jejich agentury

V datech z moskevské laboratoře jsou tisíce změn, možná i ve jménech dotčených sportovců, tvrdí šéf Ruské antidopingové agentury (RUSADA) Jurij Ganus.

Naposledy se prý s daty manipulovalo na přelomu roku, kdy Světová antidopingová agentura (WADA) čekala na předání souborů ruskou stranou. Ganus poodhalil detaily manipulace v rozhovoru pro německý deník Der Spiegel.

Změny v datech jsou podle něj natolik rozsáhlé, že je nemožné, aby vznikly jen náhodou. "Nespočívají v mazání celých balíčků informací, ale v jejich úpravách nebo přesunech na různá místa. Někdo se pokusil do značné míry informace ututlat. Mohlo by se to týkat i jmen dotčených sportovců," uvedl Ganus.

Manipulace se podle něj děla řádově několik měsíců. "Poslední změny proběhly mezi prosincem 2018 a lednem 2019," uvedl šéf RUSADA.

Ruská strana měla informace z moskevské laboratoře vydat expertům WADA do konce roku 2018, ale nakonec je poskytla až v polovině ledna 2019.

WADA při analýze zjistila, že se data neshodují s informacemi z téže databáze, které jí poskytl jeden ze svědků v říjnu 2017. Na ruskou stranu se obrátila se žádostí o vysvětlení. Ministr sportu Pavel Kolobkov tvrdí, že Rusové všech 31 otázek zodpověděli. "Jsme přesvědčeni, že jsme splnili všechny požadavky," prohlásil.

Šéf RUSADA Ganus byl ale už dříve skeptický, očekává za manipulaci s daty tvrdé tresty pro ruský sport. Komise WADA po zhodnocení vysvětlení a důkazů předloží svá doporučení výkonnému výboru, který se jimi bude zabývat na zasedání 4. listopadu v Polsku.

Případný postih by mohl mít negativní dopad i na účast Ruska na olympijských hrách 2020 v Tokiu.