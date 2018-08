Česko máme na radaru, říká manažer letajících artistů Turek. Red Bull Air Race teď míří do Rakouska

před 1 hodinou

Red Bull Air Race chystá po Budapešti další závod v blízkosti českých hranic. Dočká se tuzemský fanoušek skutečně domácího podniku?

Praha - Šampionát leteckých akrobatů Red Bull Air Race se za patnáct let stal sportovním fenoménem, který v popularitě dohání i ty nejprestižnější motoristické disciplíny. Česko má mezi čtrnácti závodníky seriálu, který se etabloval jako mistrovství světa, hned dvojí zastoupení. Nejen to činí z Prahy či jiné domácí atraktivní destinace možného kandidáta na závod létajících artistů, jak bývají akrobatičtí piloti občas nazývání.

Dostat se do elitního osmičlenného kalendáře ovšem není jen tak. Už proto, že tu jsou hned dva středoevropští konkurenti. V Budapešti se závodilo koncem června a rakouské Vídeňské Nové Město (Wiener Neustadt) bude hostit šestý díl seriálu v půlce září.

Podle manažera Pavla Turka však není nic ztraceno. "Lokality si pečlivě vybíráme. Česká republika má velmi úspěšnou akrobatickou historii a dnes hned dva závodníky. Sledujeme v každé zemi fanouškovskou bázi a ta tuzemská se velmi dobře rozvijí. Česká republika je na radaru pro příští ročníky," uvedl komerční ředitel Red Bull Air Race.

Šance Česka roste i vzhledem k tomu, že seriál se chystá rozšířit kalendář na 10 až 12 podniků. Model jejich pořádání je podobný tomu známému z brněnské Grand Prix silničních motocyklů. Tedy závod organizuje místní partner, který má na starosti i reklamu a finanční záležitosti. Red Bull Air Race pak podobně jako "motorkářská" Dorna přiveze samotné sportovní klání.

V 15leté historii se od premiérového závodu v rakouském Zeltvwegu nejlepší světoví akrobatičtí piloti utkali už v téměř 90 podnicích v 21 zemích všech obydlených kontinentů.

Čeští piloti se chtějí posunout výš

Letošní ročník má za sebou rovnou polovinu Velkých cen. Tu poslední v Budapešti vyhrál obhájce titulu vicemistra světa Martin Šonka. Pro něj byl maďarský úspěch náplastí na první dva podniky, V nichž byl dvakrát potrestán kvůli porušení pravidel. Teď ho od vedení dělí už jen 11 bodů.

"Jsme méně spokojení než v loňské sezoně, ty dvě technické diskvalifikace nás úplně zbytečně připravily o spoustu bodů. Nebýt nich, tak ze čtyř závodů jsme byli čtyřikrát ve finále, což je fajn. Na druhou stranu je to zase obrovská výzva a jiná situace než vloni," uvedl 40letý rodák z Ústí nad Labem.

Ani jeho stejně starý krajan Petr Kopfstein zatím nenavázal na páté místo z loňského ročníku. Čtyřikrát zůstal za branami nejlepší osmičky a celkově je dvanáctý,

"V letošní sezoně jsme poměrně experimentovali, měnili jsme mechanika a letadlo neprošlo změnami, které jsme plánovali. To, že jsme měli lehký skluz ve vývoji, částečně způsobilo, že letadlo je pomalejší. Ve chvíli, kdy o úspěchu rozhodují setiny či dokonce tisíciny vteřiny, to je znát," uvedl Kopfstein s tím, že do druhé poloviny soutěže udělal na stroji Zivko Edge 540 V3 úpravy, které by ho měly posunout vpřed.

Nejbližší závod pro české fanoušky

Další podnik Red Bull Air Race je naplánován na konec srpna do ruské Kazaně. O 14 dní později se elita akrobatických pilotů poprvé utká nad Vídeňským Novým Městem. Rakouští pořadatelé i Šonka s Kopfsteinem věří, že blízkost hranic přiláká hodně českých fanoušků.

"Všechny závody blízko českých hranic jsou pro nás něčím výjimečným. Jelikož jsme zatím nezažili domácí závod, je pro nás radostí přinést náš sport blíže k našim fanouškům. Ve Spielbergu, na Lausitzringu a v Budapešti bylo vidět hodně českých vlajek a je úžasné pozorovat, jak jejich počet stoupá," uvedl Šonka.

"Když vidím množství vlajících českých vlajek, dodává mi to dodatečnou motivaci zaletět co nejlépe a potěšit tak své fanoušky! Nyní budeme závodit ve Vídeňském Novém Městě, což je nejen geograficky velmi blízko České republice, nýbrž i kulturně je Rakousko Čechům blízké. Čeští fanoušci bezesporu nikdy neměli lepší šanci se přijít na některý ze závodů podívat živě," přidal se Kopfstein.

Rakušané si české fanoušky hýčkají. Když v předprodeji vstupenek zadají jako kód příjmení jednoho ze dvou tuzemských aktérů Red Bull Air Race, dostanou 15procentní slevu.