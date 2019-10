"Byl jsem sjetý celý zápas." Ragbisté prozradili, jak se dají přežít tvrdé souboje

Bývalý anglický reprezentant přiznal, že bral prášky před každým utkáním. Další Angličan se stal dokonce závislý na opiátech a teď apeluje na ragbyovou unii, aby zpřísnila předpisy a kontroly.

Mistrovství světa v ragby v Japonsku vyvrcholí v pátek a v sobotu duely o medaile, nicméně už před startem šampionátu promluvili bývalý anglický ragbista Ed Williamson a stále aktivní velšský hráč Dominic Day o stinné stránce sportu, který je obvykle prezentován jako tvrdý, ale férový.

Oba ragbisté v otevřeném rozhovoru pro Sky News poodkryli oponu ožehavého tématu dopingu a užívání léčiv mezi vrcholovými hráči.

Williamson byl během své kariéry závislý na tramadolu, léku na mírnění bolesti, jehož efektivita se při tišení středně silné bolesti blíží morfiu. Podle Williamsona se kvůli náročnosti a tvrdosti ragby mohou stát léky proti bolesti pro někoho nezbytnou součástí každodenního života.

Bývalý ragbista přiznal, že si jednou vzal hrstku pilulek tramadolu přímo před zápasem, aby mohl nastoupit i přes vážné zranění. "Bral jsem to jako jedinou možnost. Vzal jsem si prášky a celý zápas jsem byl sjetý," popsal někdejší hráč nejvyšších ragbyových soutěží v Anglii a Francii.

Za reprezentaci si dnes 35letý Williamson zahrál ve výběru do 19 let a za dospělý národní tým v sedmičkovém ragby. Pod okamžitým vlivem léku se na hřišti necítil vůbec dobře. "Všechno kolem sebe jsem viděl jako ve zpomaleném záběru, neslyšel jsem diváky. Bylo to bizarní," líčil.

"Vzpomínám, jak na mě letěl balon. Bůhví, kolik času jsem měl, abych ho chytil. Sledoval jsem, jak se odráží, ale pak mi nějakým způsobem propadl rukama," pokračoval Williamson v popisu svého rozjitřeného vnímání.

Tramadol je silně návykový lék, a pokud pacient náhle přestane s jeho užíváním, hrozí mu nepříjemné vedlejší účinky jako rozrušení, úzkost, třes či pocení. Potíž je v tom, že nebezpečný opiát není na seznamu zakázaných látek Světové antidopingové agentury (WADA).

Zatímco v některých sportech, například v cyklistice, podléhá užívání tramadolu speciálnímu zákazu nad rámec obecných pravidel, WADA má tento lék pouze na listu látek a přípravků, které zatím monitoruje.

Williamson tvrdí, že by měla také Mezinárodní ragbyová federace (World Rugby) své předpisy a kontroly týkající se dopingu zpřísnit. Ze závislosti se vyléčil a v současnosti si vydělává na živobytí jako umělec a malíř.

Jiný anglický ragbista, bývalý špičkový reprezentant, Sky prozradil, že bral prášky dokonce před každým mezinárodním zápasem, aby překonal bolest z tvrdých střetů s metrákovými soupeři. Velšan Day se zase podělil o zkušenost ze svého působení v Austrálii.

"Co se týče léků v ragby, byla to ta nejdivnější situace, jakou jsem zažil," poznamenal. "Po zápase přišli s něčím, čemu říkali sklenice se sušenkami (the cookie jar), a ptali se mě, co bych si chtěl vzít. Byla to zkrátka nádoba s tramadolem, kodeinem a diazepamem," vyjmenoval Day další léky, také s vysokým rizikem vyvolání závislosti.

Majitel tří startů za reprezentaci Walesu a nyní hráč Saracens Londýn si myslí, že jedním z faktorů velkého zájmu o medikamenty je zvyšující se intenzita a náročnost hry. "Ragby je rychlejší, hráči větší. Sportovci se obecně snaží posouvat své limity, ale z ragbyového zápasu odcházíte potlučení jako po pořádné rvačce," poznamenal.

"Budoucnost z hlediska vývoje ragby je úžasná, ale měli bychom věnovat pozornost i druhé stránce věci a lépe se o hráče starat," doplnil Day.

Podle doktora skotského národního mužstva Andrewa Murrayho by ragbisté návykové látky neměli užívat kdykoliv, ale pravidelně a po konzultaci s lékaři. "Měli by si uvědomit, že svá střeva, ledviny a kardiovaskulární systém vystavují velkému riziku," řekl Murray.

Na MS v Japonsku měli ragbisté mezi čtvrtfinále, semifinále a zápasy o medaile vždy týdenní pauzu, aby zacelili šrámy po boji a mohli nastoupit k dalšímu zápasu. Kvůli velké náročnosti trvá šampionát šest týdnů.

V sobotu konečně pozná vítěze. Od 10 hodin se v Jokohamě o Pohár Webba Ellise střetnou Angličané s Jihoafričany. V pátek ve stejný čas hrají v Tokiu o bronz Nový Zéland proti Walesu.