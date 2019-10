Ruska Marija Butinová, která byla v USA odsouzená za to, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA), se v sobotu vrátila do Ruska. V pátek byla propuštěna z věznice ve floridské metropoli Tallahassee.

"Jsem hrozně ráda, že jsem zpátky doma, a děkuji všem, kdo mě podporovali, ruským občanům, kteří pomáhali, psali mi dopisy, obětovali peníze na mou obhajobu. Jsem nesmírně ráda, že vidím svou rodinu," prohlásila po příletu Butinová.

Ruska byla v dubnu v USA odsouzena k 18 měsícům vězení. Moskva obvinění z toho, že pro něj Butinová skrytě pracovala, odmítlo.