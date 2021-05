Průkopník českého MMA vlétl do Oktagonu suverénní výhrou. Ve 43 letech

Jeden z průkopníků českého MMA Petr Kníže porazil ve svém prvním zápase pod hlavičkou organizace Oktagon Andreu Fusiho z Itálie, když přinutil soupeře "odklepat" duel již v 1. kole. Třiačtyřicetiletý Kníže se představil v kleci po více než dvou letech, o čtrnáct let mladšího soka však jasně porazil.

Kníže dokázal Fusiho hned za začátku tvrdě trefit a poté prokázal, že i přes vyšší věk je na tom výrazně lépe fyzicky. "Cítil jsem, že to tam sedlo a mohlo by tam i něco projít. Ještě to ale nebylo ono. U pletiva jsem ale cítil, že moje síla je větší," usmíval se Kníže.

Čtvrtou MMA výhru v Oktagonu v řadě a opět před limitem si připsal Leo Brichta, který již v prvním kole "ukončil" Ukrajince Kirilla Medvedovského. "Dal jsem si záležet," usmíval se Brichta, jenž soupeře knockoutoval v čase 2:45.

Sledovaná byla i bitva dvou bojovníků, kteří v minulém roce prohráli s Karlosem Vémolou. Nor Thomas Robertsen v ní porazil Václava Mikuláška, který si na konci druhého kola poranil kotník a v zápase nemohl pokračovat. Jedenatřicetiletý Robertsen, jenž byl v duelu aktivnější a přesnější, se tak s MMA rozloučil výhrou. Již dopředu totiž oznámil, že po duelu ukončí profesionální kariéru.

Třetí výhru mezi profesionálkami si připsala Tereza Bledá, která jednoznačně na body porazila Karoline Martinsovou z Brazílie. Neporazitelnost udržela i přesto, že si v závěru třetího kola poranila koleno. "Pět deset sekund před koncem mi v něm ruplo a věděla jsem, že musím jen zůstat stát a vydržet to do konce," řekla Bledá.

V boji o možnost vyzvat šampiona organizace ve veltrové váze knockoutoval Brazilec Kaik Brito již v prvním kole Roberta Bryczeka z Polska. Aktuální držitel pásu David Kozma se představí na dalším turnaji Oktagonu 29. května, kdy se utká s Brazilcem Leandrem Silvou. Brito by měl získat právo utkat se s vítězem.