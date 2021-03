Nevěřil jsem, že se to může stát. Slovenský bojovník porážku s Vémolou oplakal

Karlos Vémola o víkendu v rámci akce Oktagon 22 v Brně porazil slovenského vyzyvatele Milana Ďatelinku. Ten se na sociálních sítích svěřil, že prohru s českým šampionem oplakal, protože nedokázal dodržet stanovený taktický plán a zradila ho psychika.

"Taktika byla jasná. V prvním kole se hýbat do stran, zasahovat soupeře boxerskými kombinacemi a eliminovat Karlosův útok na takedown. Trenéři mě upozorňovali, abych v prvním kole nekopal a nedělal nic, co by dalo šanci Karlosovi šanci využít to, v čem je nejsilnější," prozradil v pondělí Ďatelinka na Instagramu.

Jenže promyšlený plán se sesypal jako domeček z karet ve chvíli, kdy slovenský borec vstoupil do oktagonu. Ďatelinku v ten okamžik naprosto zradila psychika a strategie se mu vypařila z hlavy.

"Myslel jsem si, že jsem psychicky vyrovnaný, ale pak to přišlo. To, čemu jsem nevěřil, že se může stát. Při vstupu do klece to na mě dolehlo, zodpovědnost, strach z neúspěchu, obavy ze zklamání lidí, kteří mi pomáhali a věřili," líčil v emotivním vzkazu fanouškům pětadvacetiletý fighter.

"Když zazvonil gong, udělal jsem to, co doteď nedokážu pochopit. Navzdory zákazu kopů jsem zápas otevřel kopem, jestli to tak lze vůbec nazvat. Karlos jako zkušený borec hned potrestal mojí chybu a v momentě, kdy se mi dostal na tělo, tak mě to ještě více psychicky zlomilo," popsal Ďatelinka, co se dělo v kleci.

Vémola, který patří k vyhlášeným bojovníkům na zemi, nabídnutou šanci dokonale využil a přinutil soupeře zápas po pouhých 132 sekundách vzdát.

A i když Ďatelinka vypadal po zápase smířený s výsledkem duelu, který mu mohl přinést mistrovský pás, na Instagramu se svěřil, že svoji porážku cestou domů oplakal.

"Plakal jsem jako malý chlapec, neuměl jsem slzy celou cestu zastavit. Je mi to strašně líto a chtěl bych se omluvit Oktagonu, svému hlavnímu trenérovi Robovi Gajdičiarovi, zbytku týmu i fanouškům," dodal Ďatelinka na závěr svého dlouhého příspěvku na sociální síti.

Pod jeho vzkazem se okamžitě zvedla vlna podpory, které i v tuto chvíli vévodí reakce jeho sobotního soupeře, Karlose Vémoly. "Určitě se nemáš komu za co omlouvat. Zůstaň silný, tvůj čas přijde," napsal český borec.