Procházku mají v USA za děsivého agenta chaosu. New York očekává divočinu

Bezprecedentní událost pro český bojový sport je tady, Jiří Procházka se v neděli nad ránem představí ve slavné Madison Square Garden. Český bijec je v New Yorku před duelem o titul polotěžké váhy UFC za atrakci, nese na sobě nálepku jednoho z nejděsivějších a nejzábavnějších MMA bojovníků světa.

Bitva mezi v UFC stále neporaženým Jiřím Procházkou a Brazilcem Alexem Pereirou vzrušuje svět smíšených bojových umění.

"Všechny tři Procházkovy zápasy v UFC byly naprosté trháky. Jeho titulová výhra nad mentorem Pereiry Gloverem Teixeirou v červnu 2022 byla jedním z nejlepších duelů celého roku," lákal fanoušky server MMA Junkie fungující pod hlavičkou listu USA Today.

Čech je ve své snaze vrátit se na trůn, který musel nuceně opustit kvůli zranění, mírným favoritem. Predikce však počítají se všemi možnými variantami.

Může za to zejména pověstná nepředvídatelnost jednatřicetiletého Procházky - muže, na kterého je v podstatě nemožné se stoprocentně připravit. Nikdy totiž nevíte, co v kleci provede. Přezdívka "král chaosu" je na místě.

"Jiří je jedním z nejděsivějších a nejnepředvídatelnějších bojovníků dneška, jeho rejstřík možných útoků v postoji opravdu nahání strach," napsal populární twitterový účet Skylo, který se specializuje na analýzy MMA fighterů.

Jenže pozor, podobnou pověst má i šestatřicetiletý Pereira, muž s UFC bilancí šesti zápasů a pěti výher.

"Jsou to dva z předních agentů chaosu v celé zatracené UFC. Oba jsou ztělesněním těkavosti. Právě proto je pro mě tenhle duel nejočekávanějším fightem roku," uvedl editor magazínu MMA Fighting Shaun Al-Shatti.

Navzdory nemožnosti predikovat, co se v osmistěnné kleci stane, bezmezně věří v Procházkovu sílu.

"Pokud mám odpovědět, zda se pás UFC vrátí právoplatné jedničce polotěžké váhy, říkám jednoznačné ano. Procházka je v mých očích králem od června minulého roku, kdy spolu s Gloverem Teixeirou nabídli světu jednu z nejdivočejších podívaných, jakou kdy oktagon viděl," prohlásil Shaun Al-Shatti.

Podle někdejšího šampiona UFC Roberta Whittakera je velmi složité nevybrat za favorita právě českého zápasníka.

"Bude to drsný zápas, šílený z mnoha důvodů. Pereira má úžasnou úderovou sílu, má rozsah, dosah, výšku. Jenže Jiří je tak neortodoxní," uvedl australský fighter v pořadu MMArcade Podcast a zmínil fakt, že Procházkovi v předešlých zápasech nevadilo ani to, že měl často ruce dole a nekryl se proti útokům soupeře.

"Je těžké ho přečíst, zároveň ho ale člověk může trefovat. Viděl jsem ho v hodně hlubokým vodách v duelu proti Gloverovi. Hodně dostával, ale nic ho nesložilo. Držel se svého zvláštního stylu. Glover v tom zápase vypadal hodně dobře a stejně prohrál. Jiří má neskutečnou schopnost najít v těchto bitvách cestu k vítězství. Vypadá, že je překonaný, ale dostane se z toho," vychválil Procházku Whittaker.

Čech získal v červnu minulého roku po výhře nad Gloverem Teixeirou pás šampiona, o odvetu ale poté přišel kvůli vážnému zranění ramena. Po dohodě s UFC pás uvolnil výměnou za slib další šance o něj znovu bojovat. Do oktagonu se nyní vrací po 17 měsících.

Procházka je přesvědčen, že právě on je šampionem této váhové kategorie. Před odletem do USA prohlásil: "Přišel čas světu ukázat, kdo je právoplatný král."

Na tiskové konferenci před duelem potvrdil, že jeho největší zbraní bude právě nepředvídatelnost.

"Na každého soupeře se připravím tak, aby nevěděl, co může čekat. Pereiru jsem analyzoval a našel jeho slabiny. Budu na ně útočit plnou silou. Vím, že můj styl je riskantní, ale to jsem já. Neumím do boje vstoupit jinak," prohlásil Procházka.

Pereira v reakci nesouhlasil s tím, že je jeho slabinou boj na zemi. "Pokud si to Procházka myslí, tak je to jen dobře. On je nebezpečný, ostřílený bojovník, ale to mi pomáhá. Chci ho ukončit," konstatoval Brazilec.

Zatímco loni Pereira pomáhal s přípravou na Procházku krajanovi Gloveru Teixeirovi, nyní se role obrátily. Podle Pereiry může být jeho pomoc klíčovým, rozdílovým faktorem duelu, na který napjatě čeká celý svět MMA.