Podrazil, Helešic i Vraštil se Šimánkem vyhráli na veslařském MS finále B

před 2 hodinami

Podrazil s Helešicem zřejmě i kvůli zdravotním problémům Podrazila nedokázali v pátek postoupit do bojů o medaile

Plovdiv - Dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic i Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem na dvojskifu lehkých vah se rozloučili s mistrovstvím světa ve veslování v Plovdivu vítězstvím ve finále B. Obě posádky v konečném hodnocení obsadily sedmé místo.

O dvě příčky hůře skončila čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar a Jakub Grabmüller, která ve finále B dojela třetí. Svěřenci trenéra Petra Blechy byli ještě krátce před cílem druzí, ve finiši je však předstihla loď Běloruska.

Podrazil s Helešicem zřejmě i kvůli zdravotním problémům Podrazila nedokázali v pátek postoupit do bojů o medaile, vítězové letošního Světového poháru se tak museli spokojit s malým finále. To však zvládli vítězně a o jedno místo vylepšili výsledek z loňského šampionátu.

"Pocitově to bylo stejné jako v pátek, šílený. Dost jsem trpěl. Nevím, co to je. Snad to bude dobrý. Snad mi to jenom tady nesedlo," řekl Podrazil, který byl v cíli opět viditelně unavenější než jeho parťák. "Jsem tady takový unavený, poslední pětikilo trpím jako pes. Celou sezonu sázíme na to, že máme silný druhý kilák, tady jsem poslední pětikilo vždycky protrpěl. Naštěstí to teď vyšlo, ukousal jsem to," oddechl si.

Svěřence trenéra Milana Dolečka potěšilo, že se pohybovali bezpečně na pozicích, které by jim v příštím roce zajistily postup na olympijské hry v Tokiu.

"Na olympiádu jde jedenáct lodí. Byli jsme sedmí, tak furt dobrý. I se zdravotními problémy jsme se prokousali přes tu zeď. Uvidíme, co z toho vzejde. Doufáme ale, že to bude pro příští rok lepší. Zase jsme o rok starší, propracovali jsem se o kousek výš a na jaře nám to šlo. Teď musíme najít cestu, aby nám to šlo i v září, kdy bude kvalifikační svět na olympiádu," uvedl Helešic.

Vraštil se Šimánkem byli před rokem v Sarasotě sedmí a výsledek dnes zopakovali. Do čela se dostali již před polovinou tratě a druhé Poláky Jerzyho Kowalského a Milosze Jankowského porazili o více než dvě sekundy.

"Sice to vypadá, že je to suverénní, ale ten závod hodně bolí. Jsou to malé věci, stačí procento změnit v hlavě a rázem člověk jede svobodněji a lehčeji, pak to jede skoro samo. Ve finále B jedou soupeři o hodně vyrovnaněji, takže když se člověk dostane před ně, tak ví, že na tom je dobře a může vyhrát. Když jsou tam ti, co můžou jet medaile, tak se jede sklíčeněji a je tam větší tlak," uvedl Vraštil.

Svěřenci trenéra Michala Vabrouška sedmá místa sbírají celkem pravidelně. Finále B vyhráli i ve Světovém poháru a na mistrovství Evropy. "Už nám říkají, že si na nás mohou vsadit," pousmáli se čeští veslaři. "Vždycky, když nastupujeme na semifinále, tak věříme, že to může vyjít. Nevím čím to je, že nám krůček chybí. Ale musíme to do budoucna zlepšit," dodal Šimánek.