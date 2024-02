Parádní kousek thajské teenagerky. Hole-in-one zahrála dvakrát během jednoho turnaje

To, o čem sní všichni golfisté a většině se to nepovede za celou kariéru, dokázala sedmnáctiletá Thajka Navaporn Soontreeyapasová během jediného turnaje dokonce dvakrát. Dostala míček do jamky hned prvním úderem.

Hole-in-one mladé thajské golfistky na šestnácté jamce | Video: Asociated Press

Ceněné hole-in-one dosáhla mladá golfistka hned v úvodní den amatérského asijsko-pacifického šampionátu žen. Míček zapadl po odpalu přesně na místo určení na sedmé tříparové jamce. I díky tomu byla Soontreeyapasová po prvním kole ve vedení společně s krajankou Eilou Galitskyovou a Číňankou Čchun-wej Wu, když hřiště Siam Country Club v thajské Pattaye s normou 72 zvládly obejít na 67 úderů. Soontreeyapasová ovšem tzv. "eso" předvedla i ve třetím kole, tentokrát na jamce číslo šestnáct. "Je to nemožné, úžasné. Jsem v šoku," nenacházela slova thajská teenagerka. "Napálila jsem míček napřímo a bylo z toho hole-in-one," radovala se. Na šestnácté jamce navíc vypsal jeden ze sponzorů speciální prémii právě pro případ, že by ji někdo pokořil jediným úderem. Soontreeyapasová se tak mohlo těšit ze zbrusu nového luxusního telefonu. "To je dobré, nádhera," jásala s přístrojem v ruce. Před závěrečným kolem jí patří dělená osmá příčka, vede Čchun-wej Wu s náskokem čtyř ran. Soontreeyapasová na ni ztrácí osm úderů.