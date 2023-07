Hned první den do toho musím dát všechno, ví lezec Ondra. Na MS zabojuje o olympiádu

Adam Ondra bude tradičně největší českou nadějí na mistrovství světa ve sportovním lezení, které začne v úterý v Bernu. Na šampionátu půjde i o první možnost kvalifikace na olympijské hry, postup do Paříže 2024 si zajistí tři nejlepší lezci a lezkyně z kombinačního závodu.

Šanci na přední umístění má rovněž Eliška Adamovská, která před dvěma týdny skončila druhá na Světovém poháru v obtížnosti v Brianconu.

Třicetiletý Ondra vozí ze světových šampionátů medaile už od roku 2009. Získal jich jedenáct, z toho čtyři zlaté - tři z obtížnosti, jednu z boulderingu. Právě v kombinaci těchto dvou disciplín se bude bojovat o Paříž, na předchozí olympiádě v Tokiu ještě patřila do kombinace i rychlost.

Ondru čeká hned první den MS kvalifikace boulderingu a formu si musí udržet po celých 12 dnů, neboť šampionát vyvrcholí právě kombinací.

"Chtěl jsem toho natrénovat co nejvíc, být připraven tak, aby forma vydržela co možná nejdéle. A i proto jsem se rozhodl vynechat poslední dva závody Světového poháru v lezení na obtížnost ve francouzském Chamonix a Brianconu, přestože je mám velmi rád," řekl Ondra v nahrávce pro média.

Na stěně v Bernu bude usilovat o tři medaile, ale za hlavní cíl označil právě kombinaci.

"Vím, že do toho hned první den musím dát všechno, abych si zajistil dobrou půdu pro to, abych se nominoval mezi nejlepších 20 do té kombinační disciplíny. Potom se do finále probojuje osm závodníků, kteří si to teprve rozdají o tři nominační místa na olympijské hry," přiblížil.

Adamovská poprvé zasáhne do MS ve středeční kvalifikaci obtížnosti. "Briancon mi dal takový dobrý náboj, cítím se sebevědoměji. Větší šance si určitě dávám na obtížnost, ale především bych chtěla lézt uvolněně a nenechat se pohltit stresem," řekla Adamovská.

Program MS:

úterý 1. srpna: 9:00 bouldering muži - kvalifikace,

středa 2. srpna: 11:00 obtížnost ženy - kvalifikace,

čtvrtek 3. srpna: 9:00 obtížnost muži - kvalifikace, 16:00 bouldering ženy - kvalifikace,

pátek 4. srpna: 10:00 bouldering muži - semifinále, 18:30 finále,

sobota 5. srpna: 10:00 bouldering ženy - semifinále, 18:30 finále,

neděle 6. srpna: 10:00 obtížnost muži a ženy - semifinále, 18:30 finále,

středa 9. srpna: 9:00 kombinace ženy - semifinále (bouldering), 13:00 kombinace muži - semifinále (bouldering), 20:30 kombinace muži a ženy - semifinále (obtížnost),

čtvrtek 10. srpna: 9:00 rychlost muži a ženy - kvalifikace, 20:00 finále,

pátek 11. srpna: 19:00 kombinace ženy - finále,

sobota 12. srpna: 16:00 kombinace muži - finále.