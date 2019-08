Ondra se zatím na OH nekvalifikoval, podle rozhodčích si pomohl nepovoleným hmatem

Aktualizováno před 2 hodinami

Sportovní lezec Adam Ondra se zatím na olympijské hry nekvalifikoval. Na mistrovství světa v Japonsku dnes v kombinaci nepostoupil do finále.

V kvalifikaci skončil osmnáctý a měl daleko k potřebné sedmé příčce v redukovaném pořadí. Obhájce stříbra doplatil na nevydařené lezení na rychlost a technickou chybu v obtížnosti, kvůli které mu rozhodčí neuznali většinu zdolané cesty.

Jeden z nejlepších světových lezců Ondra považoval postup na olympiádu za nejdůležitější úkol na světovém šampionátu v japonském Hačiodži, který byl pro sportovní lezce první šancí probojovat se na premiéru svého sportu pod pěti kruhy.

Kvalifikace kombinace pro něj ale nezačala dobře. V rychlosti časem rovných devět sekund výrazně zaostal za svými možnostmi, při měření sil se specialisty byl v sobotu o více než sekundu rychlejší. Skončil tak poslední z dvaceti závodníků bojujících o postup do osmičlenného finále.

V boulderingu přidal Ondra šesté místo, když se na třech cestách dostal až na vrchol, ale při čtvrté nezapsal ani zónu. V boji o finále i olympiádu potřeboval vzhledem k násobení pořadí výrazný výsledek v obtížnosti, která je jeho nejsilnější disciplínou a ve které na tomto šampionátu získal světový titul.

Šestadvacetiletý brněnský rodák lezl velmi rychle a dostal se na chyt 34+, než mu uklouzla noha a v jeho tváři se zračilo velké zklamání. Jen dva závodníci ale vylezli výše a třetí místo v obtížnosti by Ondrovi stačilo k postupu do finále i na OH.

Na základě protestů některých zahraničních týmů ale rozhodčí zjistili, že se Ondrova noha dostala do kontaktu s nýtem pro jištění, a uznali mu jen chyt 10. Ondra skončil v obtížnosti devatenáctý. V kvalifikaci kombinace za sebou nechal jen dva soupeře.

Nic na tom nezměnil ani odpor české výpravy. "My jsme měli okamžitě připravený protiprotest, že Adam nýt sice kontaktoval, ale nepoužil ho. Nicméně odvolací porota, která má k dispozici video z více úhlů a kde je několik lidí, rozhodla, že je původní protest oprávněný, že Adam nýt použil," popsal Radiožurnálu šéftrenér české lezecké reprezentace Tomáš Binter.

K postupu na OH vzhledem ke čtyřem Japoncům ve finále stačilo desáté místo. Ondra bude mít další šanci na přelomu listopadu a prosince v Toulouse, kam bude pozváno dvacet nejlepších dosud nekvalifikovaných závodníků z letošního Světového poháru napříč disciplínami. Ve Francii se utkají o šest míst. "Bohužel je to velká rána do nastaveného tréninku, že musíme jet na konci listopadu do Toulouse. Nedá se nic dělat," litoval Ondra v rozhovoru pro Radiožurnál.

Pokud by ani v Toulouse neuspěl, bude ještě jedno místo k dispozici na jaře 2020 na mistrovství Evropy.